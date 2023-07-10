Двое детей утонули в канализации в Шу

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В Жамбылской области двое детей утонули, оставшись без присмотра родителей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

"Около 18:00 в городе Шу местный житель извлек тела двух детей 2013 г. р. из канализационного очистного сооружения. Выяснилось, что мальчики, оставленные без присмотра взрослых, во время игры упали в воду и утонули", - говорится в сообщении.

Отмечается, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее сообщалось о том, что двое подростков утонули в канале в Павлодарской области.