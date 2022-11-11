Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб

Мужчина погиб на строительном объекте в городе Астане. Строительная люлька с двумя рабочими сорвалась на высоте 14-го этажа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

11 ноября в полицию Астаны поступило сообщение об упавших с верхнего этажа рабочих.

Стражи порядка установили, что двое рабочих, находясь на строительной люльке на 14-ом этаже жилого комплекса, сорвались на землю.

От полученной травмы один из упавших скончался на месте, а второго госпитализировали в больницу.

По факту начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.