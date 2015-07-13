Двое военных погибли при обрушении крыши в учебном центре ВДВ под Омском

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Двое военных погибли при обрушении казармы учебного центра ВДВ под Омском, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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"Во время трагедии в казарме находилось 337 военнослужащих. Под завалами оказалось 38 человек, — сказали в Минобороны России. — По состоянию на 23:00 мск из под завалов спасены 19 военнослужащих, два человека погибли".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу взял ситуацию под личный контроль, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Министр обороны РФ, прервав отпуск, прибыл в Национальный центр управления обороной РФ, откуда каждые 30 минут докладывает о ходе спасательных работ президенту Российской Федерации", — добавили в министерстве.
В Омской области в 19:52 мск в четырехэтажной казарме учебного центра ВДВ произошло обрушение пролетов-перекрытий одной из секций.
Ранее в правоохранительных органах региона сообщили, что после обрушения в казарме не было взрыва и пожара.
"Здание рухнуло не полностью. Произошло частичное обрушение кровли и части стен. Ни взрыва, ни пожара не последовало", — сказал источник.
На месте обрушения продолжаются работы по разбору завалов и поиску пострадавших.
По словам министра здравоохранения Омской области Андрей Стороженко, на месте происшествия работает 30 бригад скорой и реанимационной помощи.
Как сообщили в оборонном ведомстве, к месту обрушения также вылетели врачи высших квалификаций из госпиталей им. Бурденко, Вишневского и Мандрыка.
Ранее в Омскую область для выяснения причин и обстоятельств произошедшего вылетела комиссия МО России во главе с и.о. командующего ВДВ генерал-лейтенантом Николаем Игнатовым.