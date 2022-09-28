Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в доме в Жетысуской области

Двоих детей вынес из горящего дома мужчина в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Происшествие произошло 25 сентября в селе Карабулак Жетысуской области.

Ранним утром Айдос Сагынтаев услышал снаружи треск, вышел на улицу и увидел горящий соседский дом. Не раздумывая, он побежал к дому.

За окном в слезах стояли испуганные 9-летний мальчик и 6-летняя девочка. Айдос помог выбраться детям из горящего дома через оконную форточку.

«Было очень темно, у Айдоса с собой не было ни телефона, ни фонаря. Он отвел детей к соседям и обратно прибежал к дому. Но он уже был полностью охвачен огнем. Мужчина выбил окно, но, порезав руку, так и не смог войти в дом, потому что там ничего не было видно из-за густого дыма», – рассказали в ДЧС.

К сожалению, в этом пожаре погибли двое взрослых и ребенок.

Но благодаря мужеству и храбрости Айдоса были спасены дети, отметили в ведомстве.