Двоих воспитанников спортшколы Актобе арестовали после гибели ученика

Фото: Диапазон

11 апреля в специализированной школе-интернат-колледже олимпийского резерва имени Есет батыра около 10 часов вечера потерял сознание восьмиклассник Бексултан Абубакир. Позже он умер в машине скорой помощи, передает «Диапазон».

Сегодня в полиции сообщили, что по этому делу арестовали двух воспитанников спортшколы по подозрению в преступлении. Уголовное дело возбудили по фактам хулиганства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Также руководство спортшколы и педагогов подозревают в недобросовестном отношении к своим обязанностям.

В инстаграме родные погибшего распространили пост, в котором рассказали свою версию того, что случилось в спортшколе.

«Моего братишку Бексултан Абубакира избили до смерти старшеклассники. Бексултан и Ерсултан мои братья-близнецы, они учились в школе олимпийского резерва имени Есет батыра в 8 классе. 11 апреля в вечернее время примерно 20.30-21.00 была дедовщина по отношению к моим братьям из-за не уборки комнат. Во время потасовки Бексултана сначала избивали трое 9-классников, он получил от них 5 ударов. Потом от 10-классника получил 2 удара в лицо и несколько ударов были в грудь ногой. От сильного удара он упал на пол и потерял сознание. Бексултан умер от побоев, а Ерсултан получил психологическую травму на всю жизнь, на его глазах убивали его брата. Судмедэкспертиза доказала, что он умер от удара в грудь. В то время когда избивали моего братишку, где были ответственные лица, точнее, ночной воспитатель и тренер? Родные и близкие в любом случае будут добиваться справедливости и наказания виновных в смерти ребенка».

Директор спортшколы Кайрат Ажбагамбетов ответил на вопросы журналистов о гибели школьника.