Новый дворец спорта впечатляет: в прос­торном здании есть бассейн, тренажерный зал, залы бокса и настольного тенниса, единоборств, а также универсальная площадка для игровых видов спорта. Здесь можно тренироваться, совершенствоваться и просто активно проводить время.

На открытие объекта прибыли аким облас­ти Марат Ахметжанов и звезды казахстанского спорта. Бурабайцам посчастливилось встретиться с чемпионом Олимпийских игр Дмитрием Баландиным, призером главного спортивного форума планеты Сергеем Котенко и легендарным казахстанским спортсменом, одним из самых титулованных борцов страны Юрием Мельниченко.

Вместе с гостями на площадку пришли десятки горожан. Атмосфера была по-нас­тоящему праздничной: улыбки, фото на память, первые экскурсии по залам.

– Для меня большая честь открыть еще один спортивный объект в нашей области. Проект реализуется в рамках выполнения поставленной Главой государства задачи по развитию массового и детского спорта. Уверен, что этот дворец станет местом проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, больших побед и рекордов, – отметил Марат Ахметжанов.

Сегодня в регионе насчитывается 1 124 спортивных объекта, более половины из которых расположены в сельской местности.