Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Служба по противодействию коррупции КНБ сообщила о том, что по подозрению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями находится под следствием руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, сообщает Kazpravda.kz

Установлено, что он получал от представителей дорожно-строительных компаний и автобусных парков незаконные вознаграждения на сумму 134 млн тенге. В ходе обыска по месту его жительства изъяты 121,9 млн тенге и 97,7 тыс. долларов.

«Также возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования данного региона. Он систематически получал деньги за содействие в прохождении учителями государственной аттестации. С санкции суда указанные лица взяты под стражу», – проинформировали в КНБ.

Ранее Служба по противодействию коррупции КНБ пресекла канал незаконного импорта товаров через государственную границу.