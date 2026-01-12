Фото: скриншот видео / КНБ РК

Службой по противодействию коррупции КНБ пресечен канал незаконного импорта товаров через государственную границу, сообщает Kazpravda.kz

По информации КНБ, с санкции суда один из руководителей управления Департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области и житель столицы задержаны и заключены под стражу.