КНБ перекрыл канал контрабанды товаров в Казахстан
По предварительным оценкам, ущерб государству составил почти 2 млрд тенге
Службой по противодействию коррупции КНБ пресечен канал незаконного импорта товаров через государственную границу, сообщает Kazpravda.kz
По информации КНБ, с санкции суда один из руководителей управления Департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области и житель столицы задержаны и заключены под стражу.
- Они за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в беспрепятственном ввозе в страну товаров народного потребления. Процессуально задокументировано получение ими взяток на сумму более 100 млн тенге. По предварительным оценкам, ущерб государству составил 1,9 млрд тенге, - говорится в сообщении.