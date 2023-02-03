Ногаев представил активу Мангистауской области двух новых заместителей

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Сегодня, 3 февраля, глава региона Нурлан Ногаев представил активу области нового заместителя, Руслана Бектемир, чья кандидатура была согласована с администрацией президента РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

Руслан Бектемир окончил Актюбинский государственный университет им.К.Жубанова, Западно-Казахстанский инженерно - гуманитарный университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Окончил бакалавриат по специальностям «Финансы», «Нефтегазовое дело», магистр государственного и муниципального управления. Имеет сертификаты «Государственный аудитор» и «Государственный аудитор высшей категории».

Руслан Бектемир имеет 24-летний трудовой стаж на государственной службе и в частном секторе.

Трудовой путь начал с должности налогового инспектора налогового комитета по городу Актобе. В разные годы работал в налоговых органах, являлся финансовым директором в частном секторе, заместителем директора ГУ «Центр обслуживания населения Западно-Казахстанской области».

Являлся членом ревизионной комиссии ЗКО, руководителем управления экономики и управления государственных закупок ЗКО.

Проходил службу в органах внутренних дел, экономических расследований в Астане, являлся председателем ревизионной комиссии по Атырауской области, директором департамента внутреннего аудита министерства энергетики РК.

С мая 2021 года по настоящее время - заместитель генерального директора ТОО «Мангистауский атомно-энергетический комбинат».

Нурлан Ногаев дал новому заместителю ряд конкретных поручений касающихся социально-экономического развития региона.

Также сегодня он представил активу области своего нового заместителя, чья кандидатура была согласована с администрацией президента РК. Новым заместителем акима Мангистауской области стал Канат Кульджанов.

Канат Кульджанов окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «Правоведение».

Трудовой путь начал в 1996 году, слесарем управления по технологическому транспорту в АО «Озенмунайгаз».

С 2002 по 2007 год - главный специалист центра правовой статистики и специальной информации по Мангистауской области, помощник прокурора Жанаозена, прокурор управления по надзору за законностью судебных актов по уголовным делам прокуратуры Мангистауской области.

С 2010 по 2012 год - прокурор отдела по надзору за законностью в социальной сфере департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры, помощник генерального прокурора, старший помощник генерального прокурора.

С 2012 по 2016 год - прокурор города Байконур.

С 2016 по 2018 год - начальник управления по защите общественных интересов прокуратуры Кызылординской области.

С 2018 по 2019 год - начальник управления по защите общественных интересов главной транспортной прокуратуры, старший помощник по международным отношениям главного транспортного прокурора, начальник отдела организационной работы департамента по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.

С 2019 года по настоящее время - заместитель генерального директора, директор юридического департамента АО «Авиационная администрация Казахстана».

По итогам собрания актива глава региона дал ряд конкретных поручений касающихся социально-экономического развития области новому заместителю.