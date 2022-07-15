Скриншот из видео
Происшествия , Видеогалерея
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы

Родные жестоко избитых парней на дороге Алматы боятся, что нападавшие избегут наказания. Кровавая драка из-за небольшого ДТП по улице Бокейханова потрясла казахстанцев. Кадры облетели соцсети. Видно, как автомобиль подрезает "Дэу Матиз". Сначала начинается перепалка, которая перерастает в откровенную бойню. В итоге двое юношей попали в больницу. У них тяжёлые травмы. Если бы рядом не оказалось свидетелей, парней бы убили, уверена мать одного из пострадавших, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

"Сотрясение мозга, внутричерепная травма, сильные ушибы, отбито плечо у моего сына, разбиты зубы. Я все понимаю, на дорогах всякое бывает. Водители подрезают, сталкиваются и матерят друг друга. Но чтобы бить вот так жестоко. Они убивали. Если бы это случилось ночью, не было свидетелей, их просто бы закатали там в асфальт и все", – говорит мать пострадавшего Елена Картавых.

В полиции сообщили, что личности нападавших установлены. Ведется расследование по статье "Хулиганство". По ней виновным может грозить два года тюрьмы.  

"Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных молодыми людьми. Кроме того, с их участием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств дела", – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Однако родные избитых молодых людей с полицейскими не согласны. Говорят, статью необходимо переквалифицировать на более жёсткую.
 

 

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