Двух перебросчиков наркотиков задержали гвардейцы в Шымкенте

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В Шымкенте гвардейцы задержали мужчин, пытавшихся перебросить наркотики на территорию исправительного учреждения

Фото: пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК

Первый случай произошел 7 октября около 03.00 часов ночи. Войсковой наряд воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК во главе с ефрейтором Данияром Акберген в ходе патрулирования прилегающей территории учреждения УИС №53 заметили мужчину, пытавшегося перебросить пакет через забор исправительного учреждения. Увидев происходящее военослужащие приняли решение немедленно задержать мужчину, после чего они вызвали сотрудников полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось позже в пакете находилось запрещенное вещество со специфическим запахом.

Второй инцидент произошел на следующий день 8 октября. На этот раз раскрыть преступление помогла служебная собака по кличке «Линда».

В ходе несения службы вокруг учреждения УИС начальник патрульной группы рядовой Абди Исламбек заметил подозрительного мужчину, который ходил вдоль забора и нервно оглядывался.

«Передвигаясь по прилегающей территории исправительного учреждения наш четвероногий друг обнаружил в кустах подозрительное вещество. При наружном осмотре вещество было похоже на наркотики. Мы предположили, что сверток мог оставить данный гражданин и сразу же приняли решение его задержать», - сказал рядовой Абди Исламбек.

Далее военнослужащие вызвали сотрудников полиции. Они в свою очередь изъяли запрещенное вещество для дальнейшего расследования.

Следует отметить, что благодаря слаженным действиям военнослужащих и сотрудников полиции, удалось остановить дальнейшее распространение наркотических средств в исправительном учреждении и избежать более серьезных последствий.

 

 

#Шымкент #наркотики #тюрьма #Нацгвардия

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