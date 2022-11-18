Двух студентов - серийных мошенников задержали в Астане

В Астане задержали двух студентов, подозреваемых в серийном мошенничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как стало известно полиции, двое 19-летних парней организовали прибыльный "бизнес" на товарных кредитах. Студентам удалось обмануть 19 граждан, среди которых их друзья, сокурсники и знакомые.

Придумав преступную схему обмана, подозреваемые предлагали знакомым оформить товарный кредит в банке. В основном приобретали сотовые телефоны последних моделей. При этом парни уверяли, что через связи в банке смогут аннулировать кредиты, за услугу они выплачивали гражданам от 100 до 200 тысяч тенге. Заполучив новенькие гаджеты, они сбывали их в торговых домах города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции столичного района Есиль.

Проводится расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество", сумма ущерба и число пострадавших граждан устанавливаются, добавили в столичном ДП.