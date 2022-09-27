Двух женщин насмерть забили мужья в Жетысуской области

Ревнивый сельчанин насмерть забил женщину в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зарегистрирован в одном из крестьянских хозяйств близ села Жанаталап в Каратальском районе.

В ночь с 25 на 26 сентября на территории фермы обнаружено тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти. Потерпевшая вместе со своим 47-летним гражданским супругом работала на местного предпринимателя и присматривала за его скотопоголовьем.

Выяснилось, что пара накануне принимала гостей, после отъезда которых между ними возникла ссора.

Мужчина, приревновав женщину к одному из гостей, жестоко ее избил. В итоге она от побоев скончалась на месте происшествия.

Супруг потерпевшей задержан полицейскими и помещен под стражу. Расследование по факту проводится по части 3 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Аналогичный факт днем ранее произошел в соседнем Ескельдинском районе, где в одном из частных домов села Карабулак обнаружили тело 34-летней женщины. Установлено, что женщина также скончалась от побоев своего 45-летнего супруга.

В своих показаниях мужчина заявил, что супруга якобы начала злоупотреблять алкоголем и перестала смотреть за домом. Между супругами вспыхивает ссора, которая перерастает в избиение женщины.

Расследование также проводится по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В целом с начала года полиция региона выявила и наказала 563 семейных дебошира, 97 из которых были подвергнуты адмаресту.

15 женщинам вместе с 34 детьми, пострадавшим от действий собственных супругов, была оказана помощь в реабилитационном центре Талдыкоргана.