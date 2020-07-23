Двухлетний ребенок выпал из окна 8 этажа в Семее

В Семее из окна 8 этажа выпал двухлетний ребенок, передает Inform.kz.
В городском управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили, что инцидент произошел в одной из многоэтажек по улице Карменова.
"В данное время, ребенок 2017 года рождения (полный возраст 2 года 11 месяцев) госпитализирован в областную детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, состояние тяжёлое", - проинформировали в УЧС.
В управлении уточнили, что спасатели к месту происшествия не выезжали.
