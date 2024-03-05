Джефф Безос вновь возглавил рейтинг самых богатых людей мира

Основатель Amazon Джефф Безос вернул себе лидерство в индексе миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
Как передает MarketWatch, причиной этому стало падение акций компании Tesla, которую возглавляет бизнесмен Илон Маск, ранее занимавший первое место в рейтинге самых богатых людей мира.
«Джефф Безос сменил генерального директора Tesla Илона Маска в рейтинге миллиардеров Bloomberg в понедельник впервые с конца 2021 года. Это был первый раз, когда Маск потерял первое место за девять месяцев. До этого генеральный директор LVMH Бернар Арно ненадолго превзошел его», — говорится в материале издания.
Акции Tesla, как уточняется, упали более чем на 7% в понедельник после того, как производитель электромобилей объявил о новом снижении цен и скидках в США и Китае. Большая часть состояния Маска сосредоточена в акциях именно этой компании. В свою очередь, акции Amazon с начала года выросли практически на 17%.
На настоящий момент, согласно данным BBI, общий собственный капитал Безоса составляет $200 млрд, а Маска — $198 млрд.
До этого, 28 декабря прошлого года, стало известно, что наследница L'Oreal Франсуаза Бетанкур Мейерс стала первой женщиной с состоянием в $100 млрд на фоне резкого роста акций косметической компании.
Доминирование Франции в розничной торговле предметами роскоши уже породило несколько других сверхбогатых семей, в том числе клан, владеющий Hermes International SCA, а также братьев Вертхаймер, управляющих Chanel.