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В мире
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Коллегия присяжных в суде штата Вирджиния в среду признала, что часть обвинений в домашнем насилии в адрес актрисы Эмбер Херд со стороны ее бывшего мужа Джонни Деппа являются клеветой. Заседание суда транслировалось специализированным каналом Law and Crime. Депп должен выплатить своей бывшей супруге компенсацию в размере $2 млн, сообщает ТАСС

Ранее присяжные постановили, что Херд оклеветала Деппа, обвинив его в домашнем насилии, и должна выплатить ему $15 млн компенсации.

Депп обвинил Херд в клевете и потребовал через суд компенсацию в размере $50 млн. Причиной стала ее статья в газете The Washington Post, в которой она заявила, что подвергалась домашнему насилию. При этом она не обвиняла именно Деппа. Тем не менее ее бывший муж утверждает, что из-за публикации ему отказали в нескольких крупных ролях. Он также, в свою очередь, обвинил бывшую жену в домашнем насилии. После того как Депп обратился в суд, Херд подала встречный иск, требуя с Деппа $100 млн.

Депп и Херд познакомились в 2009 году, состояли в браке в 2015-2016 годах. Судебный процесс начался в апреле и широко освещался в американских СМИ. Согласно социологическим опросам, американцы в последние месяцы писали о нем в соцсетях чаще, чем о конфликте на Украине и инфляции. Трансляцию вынесения вердикта онлайн смотрели более 2,7 млн человек.

Стороны в ходе процесса обвиняли друг друга в регулярном домашнем насилии, детально описывая многочисленные семейные ссоры. Дополнительные подробности семейной жизни звездной пары предоставили несколько десятков свидетелей, выступивших на процессе.

Херд присутствовала на оглашении вердикта лично, Депп - нет, он находится в Великобритании.

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