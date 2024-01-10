Джуд Беллингем - самый дорогой футболист мира по версии CIES

Спорт, Футбол
283

Даже двух главных суперзвезд мирового футбола Месси и Роналду так высоко не оценивали, сообщает издание Championat.com

Фото: Getty Images

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал самым дорогим игроком в мире – международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory оценил звезду «сливочных» в € 267,5 млн. CIES вывел эту сумму на основе статистической модели, которая учитывает более чем 6000 транзакций по трансферным сборам, выплаченных за игроков в прошлом с аналогичными характеристиками.

Десятка игроков выглядит впечатляюще – её общая стоимость оценивается в € 2,078 млрд. Для понимания: суммарно составы «ПСЖ» и «Реала» Transfermarkt оценивает в примерно в те же деньги (€ 1,05 млрд и € 1,04 млрд соответственно).

Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии CIES

Для подсчёта трансферной стоимости игроков CIES использует эконометрическую модель со множеством переменных: срок контракта (сколько осталось до его конца), возраст игрока, количество игровых минут, количество голов за 24 месяца до трансфера, количество ассистов за 12 месяцев до трансфера, количество точных передач, участие в матчах национальной команды и т.п.

Из-за того, что в построении модели учитывается широкий набор показателей, оценочная стоимость футболистов отличается от той, что даёт Transfermarkt.

#рейтинг #футбол #мир #Реал #игрок #беллингем

Популярное

Все
Нужны пилюли для больниц
Повышения тарифов на электричество не избежать
Баллы для местных компаний
Индекс счастья
Холодный дом
Мы идем в правильном направлении
Алматинца подозревают в убийстве своих сыновей
Бублик обыграл австралийца Маккейба на турнире ATP
Выманившую у казахстанцев 112 млн тенге преступную группу задержали в Мангистау
Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Казахстана
Хакеры атаковали службу 103 в Актюбинской области
Что даст создание нового города Алатау, пояснили в Миннацэкономики
Габриэль Атталь стал новым премьер-министром Франции
Распоряжение Главы государства
2023 год официально признан самым жарким за всю историю наблюдений
Права французского инвестора нарушили в Павлодарской области
New York Times включил Алматы в список лучших туристских направлений
Родом из народа
На защите конституционных прав граждан
Не жалея себя ради жизни других
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Президент сделал кадровое назначение
От польки до вальса
Масштабным и откровенным назвал Кошанов интервью президента
Не рукоделие, а сustom art
Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана
Токаев о событиях Кантара: "Мне рекомендовали эвакуироваться, в том числе и за рубеж"
Отпуск цен на продукты и повышение коммунальных тарифов неизбежны – экономист
Касым-Жомарт Токаев высказался о мемуарах Нурсултана Назарбаева
Правила применения разрешительной системы для международных перевозок усовершенствуют в Казахстане
Сходите, Наталья, побрейтесь!
Гибелью двух подростков закончилась групповая драка в Актобе
Где живет Дед Мороз?
Раз, два, три, елочка, гори!
Милые сердцу игрушки
Казахстанские борцы возглавили мировой рейтинг
Токаев: Это серьезный урок для будущего поколения руководителей
Айдар Сайтбеков стал заместителем министра внутренних дел РК
Токаев о состоянии ТЭЦ и ЖКХ: "Это результат многолетнего бездействия"
Объединиться вокруг курса реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу

Читайте также

Бублик обыграл австралийца Маккейба на турнире ATP
Роналду установил исторический рекорд
Путинцева одержала волевую победу на старте турнира в Австр…
Названы знаменосцы юношеской сборной РК на Олимпийских игра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]