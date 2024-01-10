Джуд Беллингем - самый дорогой футболист мира по версии CIES

Даже двух главных суперзвезд мирового футбола Месси и Роналду так высоко не оценивали, сообщает издание Championat.com

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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал самым дорогим игроком в мире – международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory оценил звезду «сливочных» в € 267,5 млн. CIES вывел эту сумму на основе статистической модели, которая учитывает более чем 6000 транзакций по трансферным сборам, выплаченных за игроков в прошлом с аналогичными характеристиками.

Десятка игроков выглядит впечатляюще – её общая стоимость оценивается в € 2,078 млрд. Для понимания: суммарно составы «ПСЖ» и «Реала» Transfermarkt оценивает в примерно в те же деньги (€ 1,05 млрд и € 1,04 млрд соответственно).

Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии CIES

Для подсчёта трансферной стоимости игроков CIES использует эконометрическую модель со множеством переменных: срок контракта (сколько осталось до его конца), возраст игрока, количество игровых минут, количество голов за 24 месяца до трансфера, количество ассистов за 12 месяцев до трансфера, количество точных передач, участие в матчах национальной команды и т.п.

Из-за того, что в построении модели учитывается широкий набор показателей, оценочная стоимость футболистов отличается от той, что даёт Transfermarkt.