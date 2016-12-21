​Дзинь, дзинь, дзинь – звенят шары...

Вроде бы чего проще: приносишь ее в дом и наряжаешь. Так и было долго-долго. С антресолей доставались видавшие виды коробки, где хранились переложенные ватой и завернутые в тонкую бумагу игрушки, имеющие свою много-многолетнюю историю. Каждый шарик, бусы, гномик, зайчик, иногда уже реставрированные и слегка поблекшие, водружались на елку с трепетом и ностальгией. Но нет ничего вечного. Игрушки бились, а магазины завлекали ассортиментом новым, ярким и разнообразным. Старым игрушкам выносился модный приговор – чаще обвинительный. Они вместе с антресолями практически исчезли из наших отремонтированных квартир.

Сейчас глянцевые журналы заполнены советами по правильному украшению главного атрибута Нового года. Не отстают и интернет-ресурсы, где представлены картинки с описаниями, видео, 3D. Сам атрибут, кстати, теперь может быть искусственным, необязательно колючим и даже не факт, что зеленым. Приветствуются так называемые альтернативные елки или конструкции, которые ее имитируют. Их особенно любят в крупных торговых центрах, где елки составляются из поленьев, книг, сеток с картофелем, пластиковых бутылок, надутых медицинских перчаток, подушек, мужских галстуков...

Начиная готовиться к украшению интерьера, прежде всего следует выбрать стиль: скандинавский или прованс, русский или восточный, в духе Чарльза Диккенса или Гарри Поттера. Как и интерьер в целом, елке стоит быть креативной, эффектной, актуальной, «соз­давать изысканный подтекст» и «ненавязчиво информировать» об образе жизни владельцев дома. Так, на приусадебном участке можно установить переносные фонари, светящиеся фигуры снеговиков, сани Деда Мороза из ротанга, а декор парадного входа сочетать с оформлением зимней беседки. Информативно, но не совсем подходит? Есть варианты.

Например, новоселы могут соорудить елку из стремянки или из вешалок, размещаемых на стене. Весьма оригинально и бюджетно. По-прежнему в тренде елки, украшенные одинаковыми по форме и цвету игрушками – только шарами, только бантами, только петушками или только денежными купюрами, настоящими и желательно разных стран. Чтобы добиться «гармоничного восприятия наряженной елочки», придется вспомнить геометрию, ведь это дерево, по сути, равнобедренный треугольник. Отсюда следует принцип расположения шаров и гирлянд – вертикальный, горизонтальный, спиральный, кольцевой.

И конечно, фэншуй. Место установки елки имеет значение. Юго-восток комнаты «отвечает» за материальное благополучие, северо-запад – за путешествия, северо-восток – за мудрость. Елка на севере сулит карьерный рост, на востоке – укрепление семейных связей, в западном углу – рождение ребенка. Поставите в центре – будете здоровы весь год. Сложно выбрать? Наряжайте сразу несколько елочек!

И елки-палки, сколько же всего сейчас в магазинах! Искусственные снег и лед, специальные коврики под елку, средства, которые препятствуют осыпанию хвои. После знакомства с советами дизайнеров найдется применение и ретроигрушкам, они прекрасно смотрятся в вазах. Да и украшать стоит не одну елку, а еще окна, шторы, зеркала, двери, потолок, сшить чехлы на стулья, придумать салфетки для праздничного стола и сувенирчики для гостей.

Наборы для изготовления игрушек продаются, но можно найти все дома и сделать, скажем, снеговиков из перегоревших лампочек, мини-коньки из скрепок, ажурные снежинки из цветной бумаги, салфеток, фольги, ткани, бисера и даже из макаронных изделий. В Сети есть целые мастер-классы в помощь умельцам.

Родители, непременно найдите «Детство Никиты» Алексея Толстого. Там есть главки – коротенькие! – о том, как ребятишки 100 с лишним лет назад мастерили новогодние игрушки и ждали праздник. Это удивительная книга для семейного чтения. А игрушки, сделанные вместе, и сам творческий процесс могут стать дорогими семейными воспоминаниями. Самый лучший праздник – на пороге. Готовимся к встрече!