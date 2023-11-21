Единый билет и паспорт появятся у туристов в Алматы

Поездки
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Алматы планируют внедрить региональный стандарт Recommended by Visit Almaty. Об этом рассказала руководитель Almaty Tourism Bureau Камила Лукпанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Программа нацелена на объединение субъектов отрасли для улучшения качества услуг и увеличения туристского потока.

«Кроме того, в Алматы запустят единый билет туриста Almaty PASS. Он позволит свободно посещать достопримечательности и экскурсии, включенные в программу, и сэкономить до 50% времени и денег при посещении культурных и развлекательных объектов города.

Еще один турпродукт программы – паспорт туриста. Его можно будет получить в информационных центрах Visit Almaty. С помощью него туристы смогут легко ориентироваться в Алматы (куда сходить, что посмотреть), посетить достопримечательности и ставить отметки о посещении локаций», – поделились новостями в акимате.

В планах также создание ГастроГИДа по Алматы – печатной версии справочника ресторанов, кафе, кофеен. 

#Алматы #акимат #туризм #билет

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