Единый билет и паспорт появятся у туристов в Алматы

Программа нацелена на объединение субъектов отрасли для улучшения качества услуг и увеличения туристского потока.

«Кроме того, в Алматы запустят единый билет туриста Almaty PASS. Он позволит свободно посещать достопримечательности и экскурсии, включенные в программу, и сэкономить до 50% времени и денег при посещении культурных и развлекательных объектов города.

Еще один турпродукт программы – паспорт туриста. Его можно будет получить в информационных центрах Visit Almaty. С помощью него туристы смогут легко ориентироваться в Алматы (куда сходить, что посмотреть), посетить достопримечательности и ставить отметки о посещении локаций», – поделились новостями в акимате.