Единый билет и паспорт появятся у туристов в Алматы

В Алматы планируют внедрить региональный стандарт Recommended by Visit Almaty. Об этом рассказала руководитель Almaty Tourism Bureau Камила Лукпанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса
Программа нацелена на объединение субъектов отрасли для улучшения качества услуг и увеличения туристского потока.
«Кроме того, в Алматы запустят единый билет туриста Almaty PASS. Он позволит свободно посещать достопримечательности и экскурсии, включенные в программу, и сэкономить до 50% времени и денег при посещении культурных и развлекательных объектов города.
Еще один турпродукт программы – паспорт туриста. Его можно будет получить в информационных центрах Visit Almaty. С помощью него туристы смогут легко ориентироваться в Алматы (куда сходить, что посмотреть), посетить достопримечательности и ставить отметки о посещении локаций», – поделились новостями в акимате.
В планах также создание ГастроГИДа по Алматы – печатной версии справочника ресторанов, кафе, кофеен.