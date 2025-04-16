Единый порядок разрешения споров об общении с ребёнком впервые утвердили в РК

Образование
120
Дана Аменова
корреспондент

Ранее в каждом регионе республики применялись свои подходы к решению таких вопросов, теперь действует единый порядок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 13 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу единые правила разрешения споров между родителями и другими близкими родственниками о порядке общения с ребёнком при разводе или раздельном проживании родителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Ранее органы опеки уже рассматривали такие вопросы, однако в каждом регионе применялись свои подходы. Теперь действует единый порядок, утверждённый ведомством.

Если родитель или другой близкий родственник — бабушка, дедушка, брат или сестра — сталкивается с ограничением в общении с ребёнком, он может подать заявление в орган опеки по месту жительства ребёнка.

К заявлению необходимо приложить:

– копию удостоверения личности;

– справки из наркологического и психиатрического диспансеров;

– справку об отсутствии судимости;

– подтверждение места проживания.

«Впервые на государственном уровне установлен единый порядок рассмотрения таких чувствительных вопросов. Это поможет обеспечить защиту прав ребёнка и сохранить его связь с близкими людьми, даже если взрослые не смогли договориться», — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Рассмотрение обращения занимает до 15 рабочих дней. За это время специалисты проводят беседы с обеими сторонами, могут обследовать жилищные условия и обязательно учитывают мнение ребёнка, если ему исполнилось 10 лет.

Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев провел встречу с ведущими педагогами страны и ветеранами системы просвещения. Диалог в открытом формате был посвящен вопросам роли учителя в современном обществе и задачам по укреплению статуса педагога. 

#правила #ребёнок #споры #опека

Популярное

Все
Вековому юбилею посвящается
Повысить безопасность и минимизировать ущерб
Чтобы ухабов стало меньше
Казахстанская разработка представлена на EXPO 2025 в Японии
Вечная современность классики
За свой кровный грош ты для жуликов хорош!
Химпром Мангистау: курс на модернизацию и устойчивое развитие
Наукограды способны повысить конкурентоспособность страны
Педагогика: и наука, и искусство
Кузнечных дел мастер
Светлый и ликующий мир Ивана Стадничука
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации
Звезды командного айтыса
Держи удар, малыш!
Порохом пропахшие страницы
Порохом пропахшие страницы
Шанс для технологического прорыва
Мечты сбываются
В центре надежды
Школа нужна и на курорте!
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Потребителей приучат к бережливости
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Ставить и достигать цели
Свыше 2,5 млрд тенге выделили на водоснабжение сельчан Туркестанской области
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Боевой путь пулеметчика
Ключи от квартир получили молодые ученые в РК
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
От кустарного цеха – до современной фабрики
«Замандас 21»: там, где царят любовь и забота
Изменения в «Барысе» и феноменальный рекорд Овечкина
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте

Читайте также

Осуждены руководители райотделов образования и 8 бухгалтеро…
В ЗКО частные школы не получили финансирование по госзаказу
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 9…
Заслуженные педагоги станут наставниками в школах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]