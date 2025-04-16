Ранее в каждом регионе республики применялись свои подходы к решению таких вопросов, теперь действует единый порядок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 13 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу единые правила разрешения споров между родителями и другими близкими родственниками о порядке общения с ребёнком при разводе или раздельном проживании родителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Ранее органы опеки уже рассматривали такие вопросы, однако в каждом регионе применялись свои подходы. Теперь действует единый порядок, утверждённый ведомством.

Если родитель или другой близкий родственник — бабушка, дедушка, брат или сестра — сталкивается с ограничением в общении с ребёнком, он может подать заявление в орган опеки по месту жительства ребёнка.

К заявлению необходимо приложить:

– копию удостоверения личности;

– справки из наркологического и психиатрического диспансеров;

– справку об отсутствии судимости;

– подтверждение места проживания.

«Впервые на государственном уровне установлен единый порядок рассмотрения таких чувствительных вопросов. Это поможет обеспечить защиту прав ребёнка и сохранить его связь с близкими людьми, даже если взрослые не смогли договориться», — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Рассмотрение обращения занимает до 15 рабочих дней. За это время специалисты проводят беседы с обеими сторонами, могут обследовать жилищные условия и обязательно учитывают мнение ребёнка, если ему исполнилось 10 лет.

Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев провел встречу с ведущими педагогами страны и ветеранами системы просвещения. Диалог в открытом формате был посвящен вопросам роли учителя в современном обществе и задачам по укреплению статуса педагога.