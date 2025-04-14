Заслуженные педагоги станут наставниками в школах

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Сегодня в системе просвещения трудятся 5 Героев труда и 74 заслуженных учителя

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Министр просвещения Гани Бейсембаев провел встречу с ведущими педагогами страны и ветеранами системы просвещения. Диалог в открытом формате был посвящен вопросам роли учителя в современном обществе и задачам по укреплению статуса педагога, сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы ведомства, в мероприятии приняли участие порядка 100 педагогов со всех регионов страны.

Среди них — обладатели высоких званий «Герой труда Казахстана» и «заслуженный учитель Казахстана». Сегодня в системе просвещения трудятся 5 Героев труда и 74 заслуженных учителя. Более 700 педагогов стали победителями ежегодного республиканского конкурса «Лучший педагог». Казахстан входит в число немногих стран, внедривших устойчивые механизмы государственной поддержки педагогов.

Учителя, добившиеся высоких профессиональных результатов, включая наставников победителей международных олимпиад, получают вознаграждение в размере 1000 МРП.

«Глава государства обозначил учителя как ключевую фигуру общественного развития. Поддержка и достойная оценка труда педагога стали приоритетом государственной политики. Наша задача — сохранить преемственность духовности и просветительской миссии, укрепить институт наставничества. Педагоги, удостоенные государственных наград, должны быть примером и гордостью нации. Повышая их статус, мы формируем уважение к профессии и мотивируем молодое поколение», – отметил министр.

Своим профессиональным опытом и видениями поделились герои труда Казахстана Гульжанар Нурпеисова и Алма Шукижанова, а также заслуженный учитель Казахстана Нагиша Есбосын и ветеран системы Орынша Карабалина.

«Моя 54-летняя профессиональная жизнь прошла в стенах школы. Забота Президента о педагогах — это высокое доверие и ответственность. Для педагога нет большей награды, чем успехи его учеников. Учитель — это не просто носитель знаний, а воспитатель будущего страны», – сказала 93-летняя Орынша Карабалина.

По итогам встречи министр поручил региональным управлениям образования проработать вопрос привлечения лучших педагогов в качестве наставников в школы. Также была отмечена необходимость создания системных площадок для обмена опытом и поддержки молодых специалистов.

Кроме того, по инициативе Минпросвещения в ряде организаций уже начали открываться фотогалереи педагогов, удостоенных звания «Герой труда Казахстана» и «Заслуженный педагог Казахстана».

#Минпросвещения #школы #педагоги #наставники

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