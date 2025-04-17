Эдуард Ким выиграл бронзу этапа Кубка мира по артистическому плаванию
72
В Хургаде (Египет) завершился этап Кубка мира по артистическому плаванию
Представитель команды Казахстана Эдуард Ким на прошедшем турнире стал третьим, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Спортсмен завоевал бронзовую медаль в технической программе. Он набрал 211,2383 балла.
Лучшим в этом виде программы стал китаец Ме Го - 224,5450. Второе место занял Ранжо Томблин (Великобритания) - 218,7650.
Алдияр Рамазанов показал шестой результат, Виктор Друзин - восьмой.