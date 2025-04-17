Эдуард Ким выиграл бронзу этапа Кубка мира по артистическому плаванию

Спорт
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В Хургаде (Египет) завершился этап Кубка мира по артистическому плаванию

Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана Эдуард Ким на прошедшем турнире стал третьим, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсмен завоевал бронзовую медаль в технической программе. Он набрал 211,2383 балла.

Лучшим в этом виде программы стал китаец Ме Го - 224,5450. Второе место занял Ранжо Томблин (Великобритания) - 218,7650.

Алдияр Рамазанов показал шестой результат, Виктор Друзин - восьмой.

 

#Кубок мира #бронза #Эдуард Ким #артистическое плавание

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