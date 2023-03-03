Едва не отрезал палец продавцу магазина житель ЗКО (видео)

Пьяный житель Западно-Казахстанской области совершил разбойное нападение на магазин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

Как рассказали в полиции, пьяный мужчина напал с ножом на продавца, требуя у нее выручку. Когда женщина отказалась, он ударил ее ножом по большому пальцу правой кисти.

Поняв, что деньги получить не удастся, нападавший забрал колбасу, зубную щетку, мороженое и скрылся с места преступления.

Подозреваемого задержали, им оказался С. 1981 года рождения.

По факту ведется досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Разбой».

Сумма ущерба составила около 4 тысяч тенге, а подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.