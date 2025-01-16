Ее подвиг бессмертен в веках

Она родилась летом, а погиб­ла в морозную зиму... 14 января актюбинцы почтили память знаменитой землячки. Мероприятия начались с возложения венков и цветов к бюстам героини, установленным на улице Шернияза и в здании международного аэропорта, носящего ее имя. Торжественный митинг прошел у мемориального комплекса «Алия» на пересечении проспекта Алии Молдагуловой и улицы Братьев Жубановых.

Участникам митинга напомнили о том, как в 1944 году в одном из боев под ­Псковом пос­ле гибели командира 18-летняя девушка-снайпер 54-й стрелковой бригады решительно подняла бойцов в атаку. За проявленные мужество и героизм ей было посмерт­но присвоено звание Героя Советского Союза.

Выступая перед горожанами, аким области Асхат Шахаров подчеркнул:

– Сегодняшнее торжество следует воспринимать как начало празднования юбилея Алии Молдагуловой. На областном уровне утвержден план, включаю­щий более ста мероприятий: культурно-массовых, патриотических и военно-спортивных. Это конкурсы, гала-концерты, спектакли, познавательные вечера. Особо следует выделить международный фестиваль детско-юношеского творчества «Әлия гүлі», выставку победителей республиканского конкурса художников и скульп­торов, состязания среди девушек по пневматической стрельбе, айтыс акынов «Алия-дастан», премьеру мюзикла «Алия», музыкально-драматический перформанс творческих коллективов областной филармонии имени Газизы Жубановой.

К большой дате капитально отремонтированы здания клуба в селе Алия, центра патриотического воспитания в Хобдинском районе, мемориального музея в областном центре. В скором времени в Актобе появит­ся современный культурный центр, куда переедет областной мемориальный музей. Все эти мероприятия направлены на воспитание патриотизма у подрастающего поколения и увековечение памяти славной дочери казахского народа.

В этот же день в городском Доме культуры прошел концерт, организованный женским пат­риотическим клубом «Алия – Маншук – Хиуаз». Памятные мероприятия прошли также в Хобдинском и Темирском районах.