Эффективно управлять водными ресурсами

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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Таразе прошло выездное заседание депутатов Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

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Поездка организована в рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу страны «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». Депутаты ознакомились с подготовкой водных объектов к весенне-полевым работам, обсудили с экспертами уровень обеспеченности отрасли квалифицированными специалистами, ход внедрения капельного орошения и реализацию проектов по эффективному использованию водных ресурсов.

– Модернизация оросительных систем и подготовка квалифицированных специалистов – стратегически важные задачи, от которых зависят развитие сельского хозяйства и экономическая стабильность региона. Нам необходимо внедрять современные водосберегающие технологии, эффективно управлять водными ресурсами и решать проблему кадрового дефицита, – сказал председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Али Бектаев.

Участники выездного заседания отметили основные причины дефицита воды, среди которых изменение климата, неэффективное использование водных ресурсов, а также растущая потребность отрасли в квалифицированных специа­листах. В связи с этим были выработаны конкретные предложения по формированию политики водосбережения, модернизации инфраструктуры водного хозяйст­ва, усилению трансграничного сотрудничества и повышению качества подготовки кадров.

Депутаты также посетили ряд водных объектов региона, ознакомились с работой завода по производству систем капельного орошения, ТОО «ТаразКож­Обувь», сахарного завода, а также с текущим состоянием водохранилища Терис-Ащибулак, которое проходит реконструкцию.

В ходе поездки в регион большое внимание депутаты уделили вопросу подготовки кадров для водной отрасли. Они посетили Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации, открытый в прошлом году.

– Вопрос подготовки кадров для водной отрасли, необходимых для страны, является особенно актуальным после прошлогодних паводков, охвативших большую территорию республики, – сказала первый проректор Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации Галия Омарова. – Страна нуждается в людях, которые бы умели не только заниматься орошением, но и разрабатывать и читать проекты, строить объекты и правильно их эксплуатировать.

Между тем в стране не так много желающих становиться теми самыми кадрами, в которых нуждается водная отрасль. По мнению депутата Сената Парламента РК, замес­тителя председателя Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Ольги Булавкиной, невысокая заработная плата служит некоторым сдерживающим фактором при выборе данной профессии.

– Мы побывали в университете, который готовит таких специалистов, ознакомились с его материально-­технической базой. И надо сказать, что педагоги в нем знают свое дело. Но база оставляет желать лучшего. Поэтому мы готовы внести поправки в Водный кодекс, чтобы улучшить работу таких вузов, – сказала Ольга Булавкина.

По итогам заседания были определены конкретные предложения, направленные на модернизацию оросительных сис­тем, подготовку специалистов и эффективное управление водными ресурсами в регионе.

#депутаты #Сенат #заседание #Тараз

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