Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров встретился с главой Миссии БДИПЧ⁄ОБСЕ по оценке референдума Тамашем Месеричем.

Во встрече приняли участие замес­титель председателя ЦИК РК Константин Петров, секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман, а также от Миссии БДИПЧ⁄ОБСЕ – заместитель главы Миссии Доминик Хоуэлл, специалист по политическим вопросам Рашад Ширинов, специалист по вопросам выборов Адина Боркан.

Глава Центральной избирательной комиссии РК выразил благодарность Миссии БДИПЧ⁄ОБСЕ по оценке референдума за проделанную работу по наблюдению.

В свою очередь глава Миссии БДИПЧ⁄ОБСЕ по оценке референдума Тамаш Месерич поздравил руководство Центральной избирательной комиссии с завершением работы по подготовке и проведению республиканского референдума и поблагодарил организаторов за эффективное взаимодействие с Миссией на всех уровнях.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность к продолжению тесного сотрудничества ЦИК РК с БДИПЧ⁄ОБСЕ в режиме постоянных консультаций и в меж­электоральный период.