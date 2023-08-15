Эх, прокатил!

– Двумя инспекторами группы патрульной полиции Жанакорганского районного отдела полиции была остановлена автомашина, водитель которой, местный житель 22 лет, нарушил Правила дорожного движения, – сообщили в департаменте полиции Кызылординской области. – Полицейские попросили водителя выйти из машины и предъявить документы, но тот, не подчинившись их законным требованиям, попытался оставить место происшествия, вел себя агрессивно и не реагировал на требования. На капоте своей машины он «протащил» полицейских на расстояние в 500 метров. В результате сотрудники полиции получили травмы различной степени тяжести.

Водителя все же задержали и взяли под стражу.

– По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 1 части 4 статьи 380 Уголовного кодекса Республики Казахстан – применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, в отношении двух и более лиц. Назначены соответствующие экспертизы. Автомашина злоумышленника водворена на штрафстоянку, – проинформировали в региональном департаменте полиции.

Согласно ст. 380 УК РК подозреваемому лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

– В настоящее время исключена практика примирения сторон в уголовных делах по фактам оскорбления, неповиновения и применения насилия в отношении сотрудников полиции, – отметил начальник департамента полиции Кызылординской области Махсуд­хан Аблазимов.

С начала года в Кызылординской области зарегистрировано шесть фактов сопротивления сотрудникам полиции, в рамках закона по каждому такому делу приняты соответствующие решения.