Экипаж Starliner застрял на МКС до 2025 года

В NASA назвали дату возвращения на Землю экипажа Boeing Starliner, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: NASA

Глава NASA Билл Нельсон заявил во время пресс-конференции, что экипаж Boeing Starliner вернется с Международной космической станции (МКС) на Землю в феврале 2025 года.

По его словам, NASA решило, что американские астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс вернутся на Землю с девятой командой в феврале 2025 года. При этом сам Starliner вернется без экипажа. Он не стал уточнять, когда данный аппарат вернется домой.

Астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор находятся на борту Международной космической станции почти 70 дней - это почти в десять раз превышает первоначально запланированное время испытательного полета. Инженеры продолжают работу над устранением неполадок в системе управления реактивными двигателями, которые вышли из строя во время первой попытки стыковки Starliner 6 июня.

Глава офиса астронавтов NASA Джозеф Акабу заявил, что американские астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс знали о всех рисках полета на космическом корабле CST-100 Starliner американской корпорации Boeing.