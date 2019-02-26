​Экономическое развитие с социальным эффектом

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Зарема Шаукенова, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК

Вчера Президент представил в Парламенте кандидатуру нового Премьер-министра и получил полное одобрение. То, что Глава государства предложит на этот пост Аскара Мамина, ожидали не только эксперты, но и общество в целом, ведь после отставки Правительства именно он был назначен исполняющим обязанности Премьера.

Аскар Мамин – личность в Казахстане известная, это очень эффективный менеджер, причем имеющий опыт работы в разных сферах. Так что ожидания от его назначения довольно высокие. На пост Премьер-министра пришел не просто компетентный управленец, но и хороший технократ. Это важно с точки зрения «работы над ошибками».

Работа Правительства нуждалась в определенной «перезагрузке», какую и получила с отставкой прежнего и утверждением нового его состава. Кабинет министров обновился более чем наполовину – на 70%.

Стоит обратить внимание, что у нового Премьер-министра и все заместители – новые. Таким образом, нынешний состав Правительства и сохранил разумную преемственность, и обеспечил необходимый приток свежих сил.

Недочеты в деятельности предыдущего состава Правительства были связаны во многом с социальным блоком. И, на мой взгляд, для того, чтобы хорошо наладить эту сферу, чтобы быть хорошим «социальщиком», нужно прежде всего быть хорошим организатором, человеком системным, который понимает, что развивать экономику необходимо таким образом, чтобы это имело ощутимый социальный эффект. Социальный блок – теперь важный критерий оценки.

В Казахстане есть действительно очень сильные экономические программы. Например, Пять институциональных реформ, Третья модернизация и многие другие. Все они нацелены на высокий социальный эффект и эффективность. Это и будет самая главная задача и испытание для нового Премьера. Он должен выстроить работу Правительства так, чтобы во главе угла были качество жизни и благосостояние всех казахстанцев. И, безусловно, Глава государства будет держать это на личном контроле.

Кроме того, Правительству и всем министерствам крайне важно наладить хорошую систему коммуникаций с населением – системную, эффективную. Люди должны быть в курсе, что делается в стране, и понимать: главным бенефициаром всех происходящих процессов являются простые казахстанцы.

Зная личностные и деловые характеристики нового Премьер-министра, я думаю, можно ожидать, что с этими задачами он справится. В первую очередь стоит вспомнить, что Аскар Мамин был акимом Астаны, а это большая и непростая сфера деятельности, в том числе с точки зрения управления.

Он также занимал пост главы «Қазақстан темір жолы» – это область, связанная с транспортом и логистикой, развитием инфраструктуры. Плюс в свое время занимался вопросами евразийской интеграции. На посту Премьер-министра у него будет возможность показать себя как организатора, наладить коммуникацию между блоками Правительства для повышения эффективности работы.

Важный момент, что у нового состава Правительства не будет, так сказать, времени на раскачку. Отставка предыдущего Кабинета министров произошла достаточно быстро и даже, можно сказать, жестко. Президент сделал серьезные замечания. И новому составу нужно внимательно к ним прислушаться.

В состав Правительства вошли авторитетные управленцы с большим опытом, и на них возложены большие задачи, с которыми, я думаю, они под руководством нового Премьер-министра справятся.

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