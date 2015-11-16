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Экономика Японии вошла в состояние рецессии
Правительство Японии заявило, что экономика страны вошла в состояние рецессии – валовой внутренний продукт страны сокращается второй квартал подряд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на bbc.com.

Как отмечается в обнародованном сегодня докладе кабинета министров, в июле – сентябре ВВП уменьшился в годовом выражении на 0,8%, а не на 0,2%, как ожидалось ранее.

Во втором квартале валовой внутренний продукт сократился на 0,7%. В то же время в третьем квартале на 0,5% вырос внутренний потребительский спрос, который формирует 60% ВВП.

Аналитики ожидают небольшого роста экономических показателей в текущем квартале. При этом слабые показатели могут заставить власти Японии принять дополнительные меры по стимулированию экономики.

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