Экс-акиму Кызылординской области смягчили приговор

Осуждённому экс-акиму Кызылординской области Куанышбеку Искакову смягчили приговор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kyzylorda-news.kz.

Напомним, два года назад суд признал виновным Куанышбека Искакова и приговорил к 7 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение 80 млн тенге из общественного фонда. Позже постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда этот срок сократили до 6 лет.

Бывший аким возместил ущерб и ходатайствовал перед судом о замене неотбытой части наказания на штраф или ограничение свободы. На основании этого документа приговор смягчён на ограничение свободы сроком до 3 лет 11 месяцев и 12 дней, без освобождения от отбывания дополнительного вида наказания, то есть, ему и дальше запрещено работать на госслужбе.