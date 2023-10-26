Бекетаева задержали при попытке скрыться из страны – замгенпрокурора

Фото: пресс-служба правительства РК

«Бекетаев (Марат – бывший министр юстиции РК – прим. ред.), действительно, был задержан при попытке скрыться из страны. Остальная информация является данными досудебного расследования и разглашению не подлежит», – отметил Чиндалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Спросили замгенпрокурора и об экс-акиме Астаны Алтае Кульгинове.

«Данными о том, проводится ли в отношении бывшего акима (Астаны Алтая Кульгинова – прим. ред.) проверка, или есть ли какое-то досудебное расследование, я не располагаю сейчас», – сказал он.

Напомним, 21 октября 2023 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями был задержан экс-министр юстиции РК Марат Бекетаев. 22 октября с санкции суда Астаны он взят под стражу на 2 месяца.