Бывшему министру юстиции Марату Бекетаеву продлили арест

Общество
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Арест экс-высокопоставленному чиновнику продлен до 21 января 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Астаны

Фото: пресс-служба правительства РК

Напомним, 21 октября 2023 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями был задержан экс-министр юстиции РК Марат Бекетаев.

Ранее Антикор сообщил, что подозреваемый «пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству».

Бывший министр был задержан при попытке скрыться из страны. 22 октября с санкции суда Астаны он взят под стражу на 2 месяца. 

#суд #арест #Марат Бекетаев

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