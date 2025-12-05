Эксперимент удался

Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Библиотекарь Ольга Лаухина целый рабочий день общалась с читателями и коллегами на казахском

фото героини

Практика – лучший способ освоить любой язык. В этом на собственном опыте убедилась старший библио­текарь читального зала Ольга Лаухина. Недавно она прямо на рабочем месте провела языковой эксперимент: целый день обслуживала читателей и общалась с коллегами на казахском. Надо отметить, что это была коллективная инициатива. Так сотрудники центральной библиотеки города Сарани решили поучаствовать в конкурсе, который объявил Центр развития языков, и снять видеоролик для соцсетей.

– Мы захотели оригинально и креативно рассказать о том, как проходят рабочие будни в библио­теке, – рассказывает Ольга Лаухина. – Почему главной героиней видеоролика стала я? Участие предложили всем сотрудникам, а я вызвалась. У меня появилось желание проверить себя. Языковой эксперимент для меня – это что-то новое, интересное. Я не смогла остаться в стороне.

Эксперимент был назначен на 16 ноября. Ольга Александровна к нему подготовилась: освежила в памяти отдельные слова и фразы, которые могут ей понадобиться в течение рабочего дня. И вот час икс настал. Утром Ольга Лаухина вошла в библиотеку с приветственным возгласом: «Қайырлы таң, қыздар!» Сняла верхнюю одежду и, надевая бейдж со своей фамилией, произнесла: «Бүгін тек қазақша сөйлеймін». Потом наша героиня села на свое рабочее место и стала обслуживать читателей, не забывая говорить им «Сәлеметсіз бе!», «Қайырлы күн!», «Қалыңыз қалай?», «Сізге қандай кітап керек?».

Во время эксперимента библио­текарь взаимодействовала и с коллегами. Они сообщали ей о приближающемся собрании, просили помочь с поиском нужной книги и спрашивали, собирается ли она обедать. «Мен түскі асқа барамын!» – деловито ответила им Ольга Александровна. Этот и другие эпизоды попали в видеоролик, который сняли и смонтировали креативные сотрудницы саранской библиотеки. Он получился динамичным и позитивным.

– Во время эксперимента у меня были смешанные чувства, – делится впечатлениями библиотекарь из Сарани. – С одной стороны, было любопытно и интересно попробовать себя в чем-то новом, а с другой – я ощущала внутреннее напряжение, ведь у меня пока небольшой словарный запас. Я недостаточно знаю грамматику, не умею правильно строить предложения. Но я старалась. Коллеги меня поддерживали: подсказывали, если я в чем-то затруднялась. Ну и к концу рабочего дня эмоции поутихли, стала привыкать к общению на казахском.

Ольга Лаухина понимает: чтобы освоить государственный язык хотя бы на разговорном уровне, ей нужна практика. На работе ей далеко не всегда удается поупражняться в казахском. Хотя она старается запоминать новые слова и фразы, которые слышит из уст коллег. Неоценимую помощь Ольге Александровне оказывает Центр развития языков города Сарани, где она проходит обучение. Здесь для работников бюджетной сферы организованы бесплатные курсы казахского.

– Я сейчас осваиваю уровень для начинающих. Мы учим базовые слова – о себе, семье, работе – и проходим грамматику, – говорит наша героиня. – А дальше, конечно, нужно пополнять свой лексикон новыми словами и применять их в разговорной речи. Как я это делаю? Мне помогают соцсети. Я просматриваю видеоролики, которые идут с переводом на русский, и читаю новости на двух языках. Беру оттуда отдельные слова и целые предложения, запоминаю их или записываю. Вот так пополняется моя языковая копилочка.

Ольга Лаухина считает, что в нашей стране созданы хорошие условия для тех, кто хочет изу­чать государственный язык. В городах и райцентрах организованы бесплатные курсы, телеканалы транслируют специальные передачи, а в Интернете уйма обучающих сайтов и онлайн-сервисов. Свой вклад вносят и библиотеки. В них проходят заседания разговорных клубов, куда может прийти любой желающий и попрактиковаться в казахском. Там никто не осудит за ошибки, наоборот, единомышленники поддержат и подскажут, куда двигаться дальше.

– Главное – не идеально говорить, а не бояться начать! – уверена библиотекарь Ольга Лаухина.

Кстати, именно этой фразой заканчивается видеоролик, который сняли сотрудники цент­ральной библиотеки Сарани и разместили на странице в Instagram – @sarankitaphana.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

