Политика
Эксперты обсудили новые поправки в Конституцию и грядущий референдум
Асель Муканова

Важнейший институт демократии

Проект поправок в Конституцию направлен на структурные преобразования политических институтов, отмечают эксперты, выражая поддержку проведению референдума.

На площадке Казахстанского института общественного развития при поддержке Министерства информации и общественного развития РК состоялось заседание экспертного клуба Sarap на тему «Конституционная реформа: трансформация государственного управления».

Представители неправительственных организаций, политологи, эксперты обсудили значение конституционной реформы в повышении эффективности отношений между ветвями власти, расширении участия народа в управлении страной и усилении защиты конституционных прав граждан.

Модератором заседания выступил советник председателя правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Самат Нуртаза.

Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева акцентировала внимание на том, что первостепенной задачей на сегодня является информирование граждан о поправках и изменениях в Конституцию.

– Люди должны понять, что это даст простому гражданину. Конституция неоднократно подвергалась изменениям, которые принимались Парламентом. И подобную практику можно было бы применить и теперь. Но последовательность политических шагов, предпринимаемых Главой государства, как раз и выражается в принципе «слышащего государства»: Касым-Жомарту Токаеву необходимо услышать мнение народа. Слышать своих граждан, прислушиваться к их мнению равнозначно глубокому доверию в отношениях власти и народа, – считает Бану Нургазиева.

По мнению председателя общественного фонда «Белсенді Азамат» Гамала Тузелбаева, каждый гражданин страны должен осознать важность своего участия в референдуме. Между тем он отметил, что Правительству как институту исполнительной власти предстоит восстановить доверие граждан после январских событий.

Референдум – важнейший институт прямой демократии, который представляет собой непосредственное правотворчество народа, подчеркнул президент общественного фонда Eurasian Expert Council Foundation Чингиз Лепсибаев. Это один из способов участия общественности в принятии решений, важных для государства и для каждого отдельного гражданина.

О том, что в рамках конституционных реформ большую политическую и экономическую самостоятельность получат акимы и маслихаты, расширятся их полномочия при уменьшении степени влияния на них Главы государства и центральных государственных органов, говорила руководитель группы стратегического анализа центра КИОР Ляззат Нуркатова.

Участники дискуссии призвали граж­дан прийти на референдум и проголосовать за Новый Казахстан. Подробности – в ближайших номерах «Казахстанской правды».

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