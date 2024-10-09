Экспорт зерна: конкуренция на рынке обостряется

Чего следует ожидать хлеборобам, вырастившим нынче хороший урожай, на зерновом рынке Казахстана? Какие риски и вызовы связаны с экспортом? На эти и другие воп­росы «Казахстанской правды» ответил официальный представитель Зернового союза РК Казыбек Омаров.

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– Казыбек Опабекович, уборочная в основных зерносею­щих регионах республики близится к завершению. Теперь для аграриев, собравших урожай, важно его с выгодой продать, желательно за рубеж. Что собой сегодня представляет для Казахстана экспортный рынок?

– Начну с того, что задачи, поставленные перед Зерновым союзом Казахстана, вошли в повестку пятой международной конференции AGRIKOM. Речь идет об одном из наших масш­табных регулярных мероприя­тий, направленных на развитие торговли зерном и продуктами его переработки, привлечение инвестиций в зерновое производство и инфраструктуру хранения.

Нынче в AGRIKOM приняли участие порядка 200 компаний из более чем 20 стран мира, в том числе из Узбекистана, Кыргызстана, России, Азербайджана, Китая, Афганистана, Ирана, а также ряда государств Евросоюза. Все участники специализируются на производстве, хранении и переработке, торговле, инспекции качества сельхозпродукции, перевалке и транспортировке зерна и продуктов его переработки, поставках средств защиты растений, сельхозтехники и оборудования.

Основными темами конференции стали производство, торговля и логистика зерновой продукции.

Для нашего союза и компаний-партнеров сельскохозяйственный сезон длится с сентября по 31 августа следующего года. Мы уже вступили в новый сезон 2024–2025 годов. Основная доля зерновых поставок республики приходится прежде всего на страны Центральной Азии. Из них самый крупный экспортер – Узбекистан. Он закупает прак­тически весь ассортимент сельхозпродукции, производимой в Казахстане, в больших объе­мах в виде зерна, муки, масла, семян подсолнечника и кормов.

Второй по значимости казахстанский рынок экспорта – Афганистан, приобретающий у нас муку и подсолнечное масло. Третий – Китай, куда поставляются зерновые и масличные культуры, а также корма. Кроме того, в Иран и страны Европы экспортируется казахстанская твердая пшеница.

– Какие прогнозные цифры касательно предстоящих операций на зерновом рынке в сезоне 2024–2025 годов можно назвать сегодня?

– Исходной для нашего Зернового союза является ситуация на полях. Поэтому фокус внимания всегда направлен в сторону АПК, на положение дел фермеров. В этом году из-за паводков посевная, которая обычно завершается к 5 июня, продлилась до 20 июня. Несмот­ря на это, хлеборобами страны было засеяно около 13 миллионов гектаров пшеницы и 2,3 миллиона гектаров ячменя. Это две основные экспортные зерновые культуры Казахстана.

Благодаря летним дождям и влаге, накопленной с минувшей осени, хлеборобами получен хороший урожай. Так, по пшенице он ожидается в среднем на уровне 14 центнеров на круг. Общий валовой сбор прогнозируется в пределах 18 миллионов тонн.

С учетом рефакции зерна – потерь в весе после сушки и очистки – ожидаемая окончательная цифра объема нынешнего урожая составит 16,8–17 миллионов тонн пшеницы, с учетом внут­реннего потребления муки, закладки семенного запаса, переходящих запасов прошлого года. Это дает нам в совокупности 12 миллионов тонн экспортного потенциала. Другой вопрос: сможем ли мы все с выгодой сбыть?

Дело в том, что нынче ожидается большая конкуренция на зерновых рынках. У наших конкурентов тоже уродился хороший урожай. Возьмем для примера самый крупный для Казахстана рынок – Узбекистан. Если в 2023 году валовой сбор пшеницы там составил 8 миллионов тонн, то нынче – 9,5 миллиона. Это значит, что спрос на казахстанскую пшеницу будет на миллион тонн меньше, чем годом ранее.

Кроме того, хороший урожай нынче в Афганистане, Таджикистане и Пакистане. Последнее государство в этом списке является нашим основным конкурентом на афганском рынке.

Главным экспортером казахстанского ячменя выступает Китай. Не так давно возобновился спрос на эту продукцию со стороны Ирана. Урожайность прогнозируем на уровне 16–17 центнеров с гектара. В целом ожидаем получить 3,6 миллиона тонн.

При этом экспортный потенциал составляет примерно 1,5 миллиона тонн, и его, на мой взгляд, можно реализовать полностью, учитывая спрос со стороны Китая и Ирана. Даже при самом нежелательном сценарии мы намечаем экспортировать 1,3 миллиона тонн этой продукции.

– Не раз приходилось слышать, что экспортные позиции на зерновом рынке наша страна все же постепенно сдает. Как бы Вы прокомментировали эти утверждения?

– Если изучим историю экс­порта казахстанской муки, то увидим, что Казахстан традицион­но экспортировал ее в объеме 2,5 миллиона тонн.

Наша республика достигла своего максимума и удерживается на этом уровне. Данный показатель может в разные годы увеличиваться или уменьшаться, однако в среднем он будет оставаться таким же. В то же время в стране в последние годы построено много мельниц, и они загружены лишь на 40–50%.

Каждый же владелец мукомольного предприятия желает, чтобы его производство было загружено полностью. Однако следует быть реалистами и изучать быстро меняющийся рынок.

В настоящее время каждая страна старается развивать свое мукомольное производство – это естественный и понятный процесс. К примеру, Узбекистан уже создал собственную мукомольную индустрию и сейчас предпочитает завозить извне не муку, как прежде, а зерно.

Тем же путем пошел Таджикистан. Кыргызстану выгоднее покупать российское зерно, и он тоже активно развивает у себя мукомольное производство.

Афганистан путем различных преференций тоже стимулирует своих предпринимателей к занятию мукомольным бизнесом.

Поэтому казахстанским мукомолам в этих условиях необходимо научиться конкурировать, а не жаловаться. Нужно оптимизировать расходы, технологические процессы, улучшать качество продукции. Правительство тоже должно принимать в этом участие и помогать.

Государственная помощь может выражаться в предоставлении льготных лизинга, кредита на пополнение оборотных средств, удешевленной электро­энергии, налоговых преференций, в ускоренном возврате затрат на НДС… Короче, механизмов много, нужно только их грамотно использовать.

Высказываются мнения, мол, надо прекратить экспорт зерна, и тогда казахстанские мукомольные заводы наконец-то будут загружены на 100%. Но эти меры сразу же скажутся на ценах на зерно и в конечном итоге ударят по интересам хлеборобов.

Надо понимать: в современном рыночном обществе аграрный бизнес живет по тем же правилам, что и любой другой. Поэтому если на протяжении ряда лет фермер будет терпеть убытки, то все закончится тем, что он перестанет пахать, сеять и уйдет из сферы сельского хозяйства.

Если это произойдет в массовом порядке, то в масштабах республики мы получим риски продовольственной безопасности: из экспортеров превратимся в импортеров сельхозпродукции. Далее. Отечественным перерабатывающим заводам будет негде брать сырье, поэтому мы станем закупать его в соседней России или других государствах и только укрепим сырьевую зависимость…

Стоит помнить истину о том, что основа безопасности любого государства – это прежде всего продовольственная безопас­ность. Обеспечивает ее только сельское хозяйство, и с этим никто не поспорит.

Поэтому инвестиции государства в эту отрасль, субсидии и иная помощь аграриям не должны рассматриваться как незаслуженные преференции. Речь идет об инвестициях в собст­венную продовольственную безопасность.

Западные экономисты говорят, что конкурентоспособность сельскохозяйственного производства страны зависит не от фермера, а от объема выделенных ему субсидий. В соседней России субсидирование сельского хозяйства в два раза выше, чем в Казах­стане, в Беларуси – в два с половиной. Вот почему продукция этих стран, невзирая на большие расстояния, присутствует на наших торговых прилавках. К тому же при сопоставимых расходах в секторе земледелия урожайность в названных странах на порядок выше, чем у нас.

Если в нынешнем благоприятном сезоне мы смогли получить по 14–16 центнеров с гектара и считаем такую урожайность выше средней, то аналогичные показатели в России и Беларуси оцениваются как низкие. Хлеборобы этих стран получают по 30–40 и более центнеров с гектара.

В то же время расходы на один гектар у них ниже, чем у нас, соответственно, и себестоимость продукции дешевле. Так что дело здесь не только в более высоком плодородии почв…

– Какова позиция Зернового союза в вопросах повышения конкурентоспособности отечественных аграриев?

– Не открою ничего нового, сказав, что необходимо улучшать семенное дело, стимулировать применение минеральных удоб­рений, химических средства защиты растений. Кстати, химические препараты, произведенные в Европе, облагаются в нашей республике высокими пошлинами, завезти их к нам бизнесу очень затратно.

Они дороги и недоступны для широкой массы фермеров. К тому же на эти эффективные средства защиты растений распространяются минимальные государственные субсидии в размере 5–10% от общей стоимости. Но даже и они, по имеющейся у нас информации, вскоре могут быть отменены.

Глава государства в своих выступ­лениях неоднократно подчеркивал необходимость диверсификации в секторе растениеводства АПК. Пора отходить от монокультур к другим, высокомаржинальным: льну, рапсу, чечевице, гороху. Для них тоже нужны свои, целевые удобрения и средства защиты. Таковые в нашей стране либо вовсе не производятся, либо представляют собой отсталые, малоэффективные образцы. Поэтому фактор наличия средств защиты растений серь­езно влияет на процесс диверсификации. Зачем фермеру сеять названные высокомаржинальные культуры, если он не сможет их защитить от вредных насекомых, сорняков и в конечном итоге потерпит убытки?

– Вернемся к вопросам экс­порта казахстанского зерна. Назовите существующие в этой сфере основные проб­лемы.

– Прежде всего они касаются логистики. Существуют нормативы по суточному пробегу грузовых поездов, но они в минувшем сезоне не выдерживались. Поэтому возникали сложности с соблюдением сроков поставок товаров. Случались они из-за нехватки локомотивной тяги, низкой эффективности работы узловых станций.

На этом фоне вселяет позитивный настрой прозвучавшее на прошедшей конференции заявление представителей «Казақстан темір жолы» о том, что компания закупает дополнительное количество локомотивов. Справедливости ради стоит сказать, что мы уже чувствуем определенное улучшение по срокам доставки товаров.

Если раньше при нормативе пять-шесть суток поезда доходили до пункта назначения за девять-десять суток, то сейчас это время уменьшилось. С учетом принимаемых национальным железнодорожным перевозчиком мер есть надежда на решение проблемы своевременной доставки наших грузов.

Еще сохраняются трудности с маневровыми локомотивами, которые задействованы на малых станциях, но, по информации «Қазақстан темір жолы», решается и эта проблема.

Таким образом, повторюсь, можно констатировать положительную динамику в сфере логистики, но она остается самым ключевым и самым проб­лемным сектором в поле нашей деятельности. Мы пока не ставим планку достичь в сфере железнодорожных перевозок уровня европейских стран или России. Для начала нужно вернуть те позиции, что были утеряны.

Дело в том, что в связи с изменением геополитической ситуации увеличился транзит грузов через нашу страну. Это произошло за счет перехода транзита, который ранее проходил по территории России, в Казахстан. В результате мы оказались не готовы к перевозке свалившегося огромного объема железнодорожных грузов.

При этом транзит для КТЖ – более выгодный вид перевозок, чем перевозки внутренние. Последние – это, как правило, доставка продовольствия в регионы, где недостаточно собственного производства продуктов питания.

Как я уже сказал ранее, в целом ситуация с железнодорожными перевозками выправляется. Голос бизнес-сообщества услышан Правительством, Минсельхозом и Министерством транспорта и коммуникаций. Профильными ведомствами приняты меры для решения сис­темных проблем. Нужно свое­временно инвестировать в обновление локомотивного парка, он имеет свои сроки эксплуатации. Вывод из эксплуатации локомотивов – вещь прогнозируемая.