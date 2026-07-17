Эльдар Кузенбаев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК

Кадровые назначения

С марта текущего года он возглавлял Комитет по миграции МТСЗН РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Кузенбаев Эльдар Конысбайулы назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает Kazpravda.kz 

Родился в 1982 году в Костанайской области.  Окончил Костанайский государственный университет им.  А.Байтурсынова, Костанайский инженерно-экономический университет им. М.Дулатова.

Трудовую деятельность начал в 2002 году ведущим специалистом организационно-аналитического отдела Администратора судов Костанайской области.

2003-2004 гг. — старший судебный исполнитель Карабалыкского районного участка Администратора судов Костанайской области.

2004 г. — старший судебный исполнитель Рудненского городского территориального участка Администратора судов Костанайской области.

2004–2006 гг. — начальник отдела организации исполнительного производства и деятельности судебных приставов Администратора судов Костанайской области.

2006 г. — начальник отдела регистрации юридических лиц Департамента юстиции Костанайской области.

2006–2008 гг. — начальник Карабалыкского районного управления юстиции Департамента юстиции Костанайской области.

2008-2010 гг.  — начальник Костанайского районного управления юстиции Департамента юстиции Костанайской области.

2010-2013 гг. — заместитель акима Узынколького района Костанайской области.

2013-2018 гг. — аким Сарыкольского района Костанайской области.

2018-2019 гг. — аким города Аркалык Костанайской области.

2019-2021 гг. — первый заместитель председателя Костанайского областного филиала партии Nur Otan.

2021-2022 гг. — руководитель аппарата акима Костанайской области.

2022-2023 гг. — государственный инспектор Администрации Президента РК.

2023-2026 гг. — государственный инспектор отдела государственного контроля Администрации Президента РК.

С марта 2026 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета по миграции МТСЗН РК.

#назначение #вице-министр #Минтруда

Популярное

Все
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Защита детей в социальных сетях: почему это уже вопрос этики ИИ
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Наследие Мангистау на земле Сыра
Приаралье: память о больших переменах
В финале встретятся Испания и Аргентина
Алматинцев ждет «Омония» из Кипра
Откуда берут начало гостеприимство и отзывчивость
Птицы не знают границ. Наука тоже…
Язык, который помогает спасать жизни
Как полгектара земли превратились в прибыльный бизнес
Лекарство от скуки
Мост, соединяющий людей, культуры и судьбы
Кумыс лился рекой
От шолпы до афрокос
Метод аль-Фараби в мировой науке и политике
На Алаколе безопасно и комфортно
Включайся, интересуйся, запоминай, говори
Эффективное в народе, не доказанное в медицине
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Символы времени и традиций
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Томирис: далекая и близкая
Марафон казахского кино
В гармонии с миром
Токаев произвел ряд назначений
Казахстанцы позитивно оценивают качество своей жизни – результаты соцопроса
Работать на опережение
Стартовал проект поддержки людей с инвалидностью
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы

Читайте также

Болат Акчулаков назначен акимом Атырауской области
Дархан Мырзабаев назначен вице-министром промышленности и с…
В Минтуризма и спорта назначен новый вице-министр
Токаев произвел ряд назначений

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]