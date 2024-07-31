Елдос Сметов подарил своему болельщику телевизор
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Вчера рьяный болельщик олимпийского чемпиона по дзюдо Елдоса Сметова получил от него подарок
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина в кругу семьи, сидя у телевизора, переживал за выступление спортсмена. Он громко выкрикивал «Ұста, Елдос, Ұста!», «Молодец, красавчик!», махая руками и стуча по телевизору.
В ответ на искренние эмоции и радость за победу дзюдоиста на Олимпийских играх-2024, пользователи соцсетей предложили подарить болельщику телевизор.
Вчера его семья получила в подарок огромный Led-экран.