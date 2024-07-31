Елдос Сметов подарил своему болельщику телевизор

Вчера рьяный болельщик олимпийского чемпиона по дзюдо Елдоса Сметова получил от него подарок

Скриншот видео instagram.com/burya_chopa

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина в кругу семьи, сидя у телевизора, переживал за выступление спортсмена. Он громко выкрикивал «Ұста, Елдос, Ұста!», «Молодец, красавчик!», махая руками и стуча по телевизору.

В ответ на искренние эмоции и радость за победу дзюдоиста на Олимпийских играх-2024, пользователи соцсетей предложили подарить болельщику телевизор.

Вчера его семья получила в подарок огромный Led-экран.