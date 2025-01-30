Электоральные тренды рассмотрены на конференции в Индии

Делегация Центральной избирательной комиссии РК во главе с ее председателем Нурланом Абдировым приняла участие в международной конференции «2024 год – Год глобальных выборов: подтверждение демократических пространств», организованной в Нью-Дели избирательной комиссией Индии совместно с Всемирной ассоциа­цией избирательных органов (А-WEB).

фото предоставлено ЦИК РК

Мероприятие объединило представителей избирательных органов, международных организаций и экспертов из более чем 60 стран, которые собрались, чтобы обсудить ключевые электоральные тренды и вызовы.

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров представил доклад на тему «Электоральные тренды 2024 года: казахстанский кейс», в котором рассказал о ряде ключевых мероприятий. В их числе – общенациональный референдум, ставший ярким примером реализации принципов народовластия, общественной вовлеченности в принятие ключевых решений.

Было отмечено, что переход к выборности сельских и районных акимов символизирует новый этап в развитии местного самоуправления и политических реформ. Казахстан продолжает расширять международное сотрудничество, подчеркивая растущую роль страны как активного участника глобального электорального процесса.

Нурлан Абдиров подчеркнул, что эти инициативы не только способствуют укреплению демократических институтов, но и повышают доверие граждан к институту выборов, что крайне важно для устойчивого развития государства. Вместе с тем председатель ЦИК РК отметил: в настоящее время расширяется география сотрудничества с другими странами. 2024-й стал годом возможностей непосредственно ознакомиться с историей, опытом, современными электоральными технологиями.

– Новым для нас направлением сотрудничества стали страны Европейского союза, Южной и Восточной Азии и Соединенные Штаты Америки. По приглашению коллег из других стран представители ЦИК Казахстана приняли участие в международном наблюдении за выборами в Австрии, Венгрии, Индии, Южной Корее и США. Это позволяет решить две ключевые задачи: изучить опыт других стран и через призму нашего восприятия и интерпретации изученного объективно взглянуть со стороны на избирательные процессы в нашей стране, – подчеркнул председатель ЦИК РК.

Особое внимание на конференции было уделено будущему выборов и глобальным вызовам, связанными с цифровизацией электорального процесса. В числе обсуждаемых вопросов – использование искусственного интеллекта для анализа данных и прогнозирования при безусловном соблюдении этических норм.

В рамках конференции Нурлан Абдиров провел двусторонние встречи с главами избирательных органов Индии, Бутана, Ирландии, с генеральным секретарем Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB) Ин-шиком Джангом, президентом и исполнительным директором Международного фонда избирательных систем (IFES) Энтони Натаном Банбери.

Во время встречи Ин-шик Джанг принял приглашение Нурлана Абдирова посетить Казахстан. Кроме того, состоялась встреча с международным экспертом – старшим советником International IDEA Антонио Спинелли.

В ходе встречи с главой избирательной комиссии Индии Радживом Кумаром стороны подчеркнули высокую продуктивность существующего взаи­модействия и выразили готовность к дальнейшему углублению партнерства в области совершенствования электоральных процедур и обмена подходами и практиками.