Электоральные тренды рассмотрены на конференции в Индии

Статьи
3
Елена Иванова

Делегация Центральной избирательной комиссии РК во главе с ее председателем Нурланом Абдировым приняла участие в международной конференции «2024 год – Год глобальных выборов: подтверждение демократических пространств», организованной в Нью-Дели избирательной комиссией Индии совместно с Всемирной ассоциа­цией избирательных органов (А-WEB).

фото предоставлено ЦИК РК

Мероприятие объединило представителей избирательных органов, международных организаций и экспертов из более чем 60 стран, которые собрались, чтобы обсудить ключевые электоральные тренды и вызовы.

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров представил доклад на тему «Электоральные тренды 2024 года: казахстанский кейс», в котором рассказал о ряде ключевых мероприятий. В их числе – общенациональный референдум, ставший ярким примером реализации принципов народовластия, общественной вовлеченности в принятие ключевых решений.

Было отмечено, что переход к выборности сельских и районных акимов символизирует новый этап в развитии местного самоуправления и политических реформ. Казахстан продолжает расширять международное сотрудничество, подчеркивая растущую роль страны как активного участника глобального электорального процесса.

Нурлан Абдиров подчеркнул, что эти инициативы не только способствуют укреплению демократических институтов, но и повышают доверие граждан к институту выборов, что крайне важно для устойчивого развития государства. Вместе с тем председатель ЦИК РК отметил: в настоящее время расширяется география сотрудничества с другими странами. 2024-й стал годом возможностей непосредственно ознакомиться с историей, опытом, современными электоральными технологиями.

– Новым для нас направлением сотрудничества стали страны Европейского союза, Южной и Восточной Азии и Соединенные Штаты Америки. По приглашению коллег из других стран представители ЦИК Казахстана приняли участие в международном наблюдении за выборами в Австрии, Венгрии, Индии, Южной Корее и США. Это позволяет решить две ключевые задачи: изучить опыт других стран и через призму нашего восприятия и интерпретации изученного объективно взглянуть со стороны на избирательные процессы в нашей стране, – подчеркнул председатель ЦИК РК.

Особое внимание на конференции было уделено будущему выборов и глобальным вызовам, связанными с цифровизацией электорального процесса. В числе обсуждаемых вопросов – использование искусственного интеллекта для анализа данных и прогнозирования при безусловном соблюдении этических норм.

В рамках конференции Нурлан Абдиров провел двусторонние встречи с главами избирательных органов Индии, Бутана, Ирландии, с генеральным секретарем Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB) Ин-шиком Джангом, президентом и исполнительным директором Международного фонда избирательных систем (IFES) Энтони Натаном Банбери.

Во время встречи Ин-шик Джанг принял приглашение Нурлана Абдирова посетить Казахстан. Кроме того, состоялась встреча с международным экспертом – старшим советником International IDEA Антонио Спинелли.

В ходе встречи с главой избирательной комиссии Индии Радживом Кумаром стороны подчеркнули высокую продуктивность существующего взаи­модействия и выразили готовность к дальнейшему углублению партнерства в области совершенствования электоральных процедур и обмена подходами и практиками.

#ЦИК #конференция #Нурлан Абдиров

Популярное

Все
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Как готовят инженеров нового формата
В СЭЗ «Хоргос» инвестируют триллионы тенге
Дан старт мероприятиям к юбилею Абая Кунанбаева
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
В основе политико-правовых взглядов Абая лежат принципы гуманизма и справедливости
Новая ферма в Акмолинской области стала второй в регионе по объему получаемого молока
Когда комфортно буренкам на карусели
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
Новый класс мужества появился в талдыкорганской школе
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 января 2025 года № 63-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан частей четвертой, пятой и шестой статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года»
Вопросы науки и образования должны войти в повестку Национального курултая
Андреев на вас не хватает!
В Петропавловске провели встречу, напомнившую о подвиге защитников и жителей города на Неве
Врач спас пассажира прямо на борту
В параллельном режиме
Нужны решительные меры без излишней волокиты
Повышение тарифов поможет модернизации
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
На перекрестке культур
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год
Субсидии должны работать на продовольственную безопасность страны
Глава Нацбанка представил президенту информацию о Нацфонде и ЕНПФ
И даже деньги не спасают
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок

Читайте также

Нужны решительные меры без излишней волокиты
В параллельном режиме
Команда Сил специальных операций примет участие в престижны…
Ракетно-артиллерийскому кораблю «Сарыарка» – 10 лет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]