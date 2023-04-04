Элемент музыки, реактив творчества

Сегодня Улан Усенов – молодой педагог с миллионной аудиторией в Tik-Tok, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана», участник рейтинга «30 до 30» Forbes Kazakhstan. Всего этого он добился благодаря любви к профессии и детям, хотя признается, что к преподаванию пришел случайно.

– Сестра предлагала мне оту­читься в Жетысуском государст­венном университете имени Жансугурова на учителя химии, а потом пойти работать в местную школу. Я сказал: «Ни за что!» – и уехал, поступил на факультет химии и химической технологии КазНУ имени аль-Фараби в Алматы, – рассказывает Улан.

Во время учебы прошел стажировку по программе студенческого обмена в Санкт-Петербурге, а после первого курса магистратуры отправился в Открытый университет Японии. Получил приглашение остаться, но решил взять паузу и год в родном Талдыкоргане пожить с родителями. Чтобы не терять времени, наш герой устроился ассистентом учителя в НИШ, где его заново обучали своему же предмету – методике, педагогике.

– Сделали из меня учителя... А я, честно говоря, вынашивал идею годик «отсидеться» и поехать дальше учиться. Но так сложилось, что влюбился в процесс обучения, в детей и остался здесь работать, – говорит Улан.

Известность пришла к учителю химии благодаря интересным видеороликам в популярной социальной сети Tik-Tok, где он объясняет свой предмет через аниме и музыку. Буквально за 10 дней на Улана подписались 100 тыс. человек. А это, подчеркивает учитель, 100 тыс. людей, которые заинтересовались химией. Сейчас число подписчиков на его Tik-Tok-странице превышает 1,2 млн, а зa творчеством в Instagram следят 160 тыс. пользователей.

– На это все, однозначно, повлияли пандемия и переход на дистанционный формат обучения. У детей мотивация сильно упала, и они не воспринимали информацию так, как обычно в классе, никто не хотел ничего делать. Начал снимать ролики, чтобы ученики дис­танционно получали хоть какие-то знания по химии, как-то интересно хотел подать материал через то, что они любят, – вспоминает Улан.

Это был не первый опыт молодого человека в ведении соцсетей: он уже снимал блоги о буднях учителя для своего YouTube-канала, где и получил первые навыки монтажа.

– А идея снимать что-то через японские мультики была у меня давно, потому что аниме смотрю уже больше 22 лет, в теме разбираюсь, – рассказывает учитель. – За каждым таким аниме стоит какой-то сюжет, посыл, смысл. Для меня это лишь способ донесения информации. Я беру популярное произведение, которое нравится мне и детям, и провожу параллели между сюжетом, образами главных героев, их жизненными ситуациями и способностями и тем, что происходит в химии. К примеру, дети помнят тот или иной момент, как поступил герой и зачем он это сделал. «Так вот в химии, – говорю я им, – есть атомы, которые делают так же».

В соцсетях Улана много музыкальных видео, в том числе с рэпом. Такие композиции с зарифмованными химическими элементами под известные мелодии, нужно сказать, быстро запоминаются.

– Суть музыкальных роликов проста. Если открыть параграф какого-нибудь учебника и посчитать количество слов на странице с учетом схем, картинок, диаграмм, выходит где-то 250 слов. В песне – примерно столько же. Просто выучить целиком страницу книги слово в слово – нереально, а песню благодаря ритму, рифмам, мелодии – реально. Таким способом информация, вероятнее всего, у ребенка отложится. Так что я решил взять параграф и уместить его в песню, – пояс­няет Улан.

Процесс этот довольно сложный. Песня переделывается, разбирается по слогам, чтобы «рисунок» остался – потянуть гласные, заменить слова без нарушения конструкции, вставить понятия, которые будут иметь смысл уже в рамках «химической» музыкальной композиции…

– Фактически делаю музыкальный прорыв по химии про химические элементы и вещества, явления и законы. Хотя идея стара, потому что есть понятие мнемоники и разные стишки типа «фенолфталеиновый в щелочах – малиновый». Мы же это когда-то запомнили: индикатор и его цвет в разных средах. Так же и здесь, – отмечает Улан.

Свою миссию учитель видит в том, чтобы донести людям – и маленьким, и взрослым – простую мысль: химия – очень легкий предмет. А смотрят ролики Улана Усенова, к слову, далеко не только дети: средний возраст зрителей на его каналах во всех соцсетях 24–35 лет, следом идет категория школьников – 14–17 лет. Это говорит о том, что химия простым языком занимательна и для взрослых.

– Родители понимают, что дети сегодня окружены информационным шумом, не могут усидчиво и скрупулезно читать параграфы по химии в течение двух часов, как, возможно, могло наше поколение. Надо доносить знания по-другому, и это нормально. Я как раз предлагаю альтернативу, – объясняет Улан.

Такое ощущение, что общепринятые методы преподавания уже как-то даже устарели и нужно искать иные пути и способы заинтересовать детей… Но вот Улан отмечает, что при хорошем материально-техническом оснащении школ процесс обучения и так проходил бы довольно интересно и насыщенно.

– Зачастую на педагога ложится большая ответственность, чтобы рассказать что-то увлекательно, и, если есть необходимые для этого материалы, можно снизить градус давления на учителя. Зачем о химии рассказывать, если можно показать или дать ребенку сделать самостоятельно? Демонстрации, опыты, практические занятия, лабораторные. Это сразу упирается в материально-техническое оснащение лабораторий: посуда, реактивы, оборудование, лаборанты. Пусть у каждого ребенка будет эта возможность. Сейчас ведь есть множество классных технологий – VR, AR, которые облегчат работу учителям и процесс обучения детям, – считает Улан.

Попросила учителя поделиться проверенными, как сейчас модно говорить, лайфхаками, которые помогают ему наладить такой хороший контакт с учениками. Ответ, на удивление, оказался прост.

– Я общаюсь с детьми так же, как со взрослыми, только более искренне. Важно оставаться с ними честным, не смотреть на них сверху вниз, но при этом в разговоре соблюдать субординацию. Должно присутствовать внутреннее уважение к этому человеку, который, возможно, в силу возраста еще не достиг каких-то вершин, но находится в поиске, на пути становления. Для меня дети – полноправные члены общества, с которыми можно поделиться мнением относительно разных вещей, выслушать внимательно их... И ведь они максимально логичны: если учитель их не уважает, не обучает ничему новому, то они не станут его слушать, – рассуж­дает педагог.

Также, по его мнению, важно донести, что жизнь не заканчивается, если предмет ребенку непонятен или что-то не получается. Не обязательно он должен быть одинаково хорош во всех школьных предметах.

– Люди разные, и методы достижения цели разные. Этот же параграф можно выучить, прочитав книгу или посмотрев видео, поговорив с человеком или проведя эксперимент. Я вообще считаю, что мое творчество – не про сам предмет, а больше про идею о том, что ребенок способен на все, – подчеркивает Улан.

А каким вообще должен быть педагог в XXI веке при наличии новых стремительно развивающихся технологий, требований к навыкам?

– Перманентной должна оставаться любовь к детям. Учителю нужно в своей жизни любить всего две вещи – предмет, который он преподает, и людей, которым он преподает. Все остальное – минорные вещи, тонкости. Снимаешь ли видео, смотришь ли аниме, ведешь ли соцсети – это не так важно. Самое большое чудо происходит там, где камера не включена – за дверьми кабинета, а для этого нужно искренне любить своих учеников, – считает Улан Усенов.