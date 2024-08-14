Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан – Антикор

Возврат активов
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Гульмира Кунапия
корреспондент

За последние 2,5 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года Антикоррупционная служба в рамках завершенных уголовных дел возместла около 195 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Всего же за последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,09 трлн тенге.

Ранее агентство сообщало о передаче государству объектов недвижимости, возвращенных Сатыбалдыұлы Қ. в качестве возмещения ущерба.

Среди них бизнес-центр Kaisar Tower в Алматы стоимостью более 7,9 млрд тенге, здание которого передано в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета.

Кроме того, на баланс РГУ «Казахская национальная академия искусств им.Т.Жургенова» передано адиминистративное здание стоимостью более 800 млн тенге.

В столице три особняка стоимостью более 5 млрд тенге переданы в КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции» акимата города Астаны для детей с инвалидностью. Это позволит значительно улучшить образовательные условия и поддержать развитие творческих инициатив.

Вместе с тем, благодаря международному сотрудничеству в Австрии, Франции, Лихтенштейна, Эмиратов, Турции, России и других стран, в Казахстан возвращены активы в виде денег, ценных бумаг, недвижимости и драгоценностей.

Так, 36,8 млрд тенге возвращено из Австрии, 116,7 млрд тенге из Лихтенштейна, из Турции – 2,2 млрд тенге, из Объединенных Арабских Эмиратов – 6,3 млрд тенге и других стран.

Кроме того, по уголовному делу в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Токтабаева Т., осужденного за злоупотребление должностными полномочиями, в пользу государства передано уникальное месторождение «Шевченковское» в Костанайской области с крупными запасами никеля и кобальта стоимостью более 5,6 трлн тенге.

Работа по возврату незаконно приобретенных активов продолжается.
 

#Антикор #возврат #активы

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