Эльжана Таниева завоевала "серебро" Кубка мира по художественной гимнастике

В тройку лучших также вошли спортсменка из Узбекистана Тахмина Икромова и Барбара Домингос из Бразилии.

Фото Казахстанской федерации гимнастики

В болгарском городе София завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике. По итогам финала Эльжана Таниева заняла второе место с результатом 30.900 балла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию гимнастики.

Эльжана выступила в финалах упражнений с лентой, мячом и булавами.

В тройку лучших также вошли спортсменка из Узбекистана Тахмина Икромова и Барбара Домингос из Бразилии.

Ранее Эльжана Таниева стала третьей на Гран-при в Марбелье (Испания).