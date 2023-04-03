Эльжана Таниева завоевала "серебро" Кубка мира по художественной гимнастике
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В тройку лучших также вошли спортсменка из Узбекистана Тахмина Икромова и Барбара Домингос из Бразилии.
В болгарском городе София завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике. По итогам финала Эльжана Таниева заняла второе место с результатом 30.900 балла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию гимнастики.
Эльжана выступила в финалах упражнений с лентой, мячом и булавами.
В тройку лучших также вошли спортсменка из Узбекистана Тахмина Икромова и Барбара Домингос из Бразилии.
Ранее Эльжана Таниева стала третьей на Гран-при в Марбелье (Испания).