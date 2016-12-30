Эмблема, образ, прозвище

Говоря о петухе не как о просто самце курицы, а нечто большем, нам в первую очередь нужно вспомнить, что именно он является нацио­нальным символом Франции, с обязательным прилагательным – «галльский». Правда, на официальном гербе этой страны он никогда не фигурировал. При Наполеоне Бонапарте таковым был орел, в современном варианте неотъемлемый атрибут республики украшают головы льва.Символом же петух стал из-за игры слов. Galli на латинском языке означало «петухи», а галлы – народ, населявший территорию современной Франции, – имели вспыльчивый задиристый характер. Вот древние римляне, покоряя их, так и прозвали. Века миновали, но характер у современных французов остался галльский.Впрочем, в соседней Бельгии пять южных провинций – Валлонский регион, где преимущественно распространен французский язык, петух есть и на гербе, и на флаге. Вот это верность своему символу!Серебристый петух украшает герб Республики Кении, причем он вооружен топором и символизирует новую, благополучную жизнь. Кроме петуха на гербе еще есть два льва с массайскими копьями. Так что компания собралась довольно грозная.А еще петухов можно встретить на гербах города Салантай (Кретингский район, Клайпедский уезд, Литва) и Моревского сельского поселения (Ейский район, Краснодарский край, Россия). Также эта боевая птица украшала собой польский дворянский герб Кур и семейный атрибут русского дворянского рода Ган.Впрочем, если не удалось реализоваться на государственных символах Франции, петух здесь «занялся спортом». Он является эмблемой Национального олимпийского комитета страны. Неудивительно, что игроков футбольной сборной этой республики, да заодно и их фанатов, называют не только «трехцветными» и «лягушатниками», но еще и «петушками».А кроме того, логотипом одной из старейших компаний Франции – Le Coq Sportif («Ле кок спортиф»), с 1882 года специализирующейся на выпуске спортивной одежды, обуви и экипировки, является белый петух в красном треугольнике.Как это ни странно, но их давние соперники, как на политическом поле, так и в спортивных состязаниях – англичане, сами оказались не прочь заполучить в свою геральдику «вражескую птицу». Причем она есть не только на эмблеме футбольного клуба «Брэдфорд сити» из города Брэдфорда. Петушиный силуэт украшает герб лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур», из-за чего он получил прозвище «шпоры».А еще «петушками» называют футболистов и их фанатов итальянского клуба «Бари» из одноименного города. У них тоже был логотип, символизировавший эту птицу. Правда, потом его поменяли, но прежний «петушиный гребень» на новом бренде все-таки оставили.Свой петух есть и у турецких футболистов. Он там символ футбольного клуба «Денизлиспор» из города Денизли.Говоря о других «местах обитания» нашего героя, нельзя не назвать и такие экзотические, как флюгеры. В Великобритании их даже уважительно прозвали «погодными петухами», уделяя внимание значимости направления ветра. Что тут скажешь – морская держава!В Австро-Венгрии, незадолго до распада этой империи, «петухами» называли полицейских за то, что они носили высокие каски с султанами из петушиных перьев. Подтверждение этому можно найти в книге Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Странное дело: такие же перья украшали шляпы армейских офицеров многих стран в XIX веке, но их петухами почему-то никто не называл. Может, потому, что те могли на дуэль вызвать и убить?И уж совсем невозможное в наших реалиях название – «штат голубого петуха». Речь идет о прозвище американского штата Делавэр, которому он обязан за любовь жителей к петушиным боям. На всякий случай все же уточним, что речь идет именно о птицах.Они же дали и вторую часть итальянской фамилии Фумагалли (дословно «дым», «петухи»). Дело в том, что в Ломбардии, где она распространена, предки носителей зарабатывали на жизнь воровством птиц, усыпляя их дымом.А сейчас речь пойдет вовсе не о смешных вещах, ибо наш герой еще и отгонял «черную силу», причем чаще всего ценой собственной жизни. И что самое печальное, далеко не по собственному желанию.Петуху в произведении Гоголя «Вий» еще повезло: там весь удар «нечисти» пришелся все же на главного героя Хому, и дважды спасавшая его своим кличем птица осталась жива. Не в пример бедному бурсаку…А вот другим птицам в прошлых веках не так везло. Некоторых из них, обычно черного цвета, приносили в жертву водяному, закапывая живьем в землю. А где-то их удушали или топили, отгоняя дьявола. У русских, латышей и некоторых других народов было еще принято приносить жертву – петуха для умилостивления гуменника-овинника (сказочного существа), в ведении которого находился огонь под овином (хозяйственной постройкой). Речь шла о договоренности со сверхъестественными силами о сохранении помещения с урожаем от огня.Добрые китайцы для этой же цели просто изображали на стенах красного петуха.Что делать, из песни слов не выкинешь, историю не перепишешь. Есть и такая мрачная страница в жизнеописании нашего символа.Среди наиболее известных поклонников символа наступающего года можно назвать известного российского полководца Александра Суворова. Научившись имитировать крик петуха, он не раз использовал это умение в своей боевой практике. И нередко это приносило успех.Во время польской кампании некоторые операции российских войск срывались из-за того, что союзники-поляки, сочувствовавшие повстанцам, предупреждали сородичей о действиях врага. И тогда, отменив военные сигналы рожков, уведомлявшие поляков о выступлении войск, Суворов стал поднимать свои части петушиным кличем. Дела пошли гораздо успешнее.Позднее это умение пригодится ему и в войне против турок, когда он разбил их в сражении на Кубани. В честь этого события некоторым рекам там присвоили название Кочеты.А в романе Алексея Толстого «Война и мир» упоминается предание о том, что Суворов закричал петухом на заседаниях австрийского придворного военного совета – гофкригстрата в ответ на возражение союзников о необходимости решительных действий. Командующий объединенной армией Александр Васильевич то ли намекнул тем самым, что делу время, а потехе час, то ли дал понять, что со своими чудо-богатырями он по привычке разобьет врага и без помощи бестолковых сотоварищей.А другой, ныне основательно подзабытый, политический и военный деятель Анголы Жонаш Савимби (1934–2002) и вовсе избрал эмблемой своей оппозиционной партии УНИТА­ черного петуха, поющего на фоне восходящего солнца. Это должно было символизировать возрождение не только Анголы, но и всей Африки. Неудивительно, что и самого Савимби, много говорившего о наступлении новой жизни в Анголе, прозвали «Черным петухом». Он прославился как участник ангольской войны за независимость и деятель гражданской войны, участник Холодной войны и активист мирового антикоммунистического движения.После мирных переговоров в 1992 году пытался стать президентом Анголы, но проиграл действовавшему лидеру – Жозе Эдуарду душ Сантушу. Тогда «Черный петух» снова вышел на тропу войны и ходил по ней со своими сторонниками, пока правительственный спецназ генерала Карлитоса Валы не уничтожил его после тяжелого боя в провинции Мошико. В мужестве Жонашу Савимби нельзя было отказать – он погиб с оружием в руках, получив пятнадцать огнестрельных ран.Такой вот он был и есть наш многоликий и разноперый символ наступающего года: для кого-то – удачный, яркий и радостный, а кому-то – не очень.Что же, дорогие наши читатели! Давайте мы с вами будем надеяться, что эта птица в 2017 году не разбудит против нас все негативное и недостойное, а, напротив, станет возвещать нам о наступлении счастливых и удачных дней, каждый из которых будет лучше предыдущего!