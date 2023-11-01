Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан
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В аэропорту столицы его встретил Алихан Смаилов
Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
В ходе краткой беседы глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем.
Ожидается, что в ходе визита президента Франции лидеры двух стран Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.