Свежий выпуск Эмоциональные, виртуозные и артистичные Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Конкурс организовали воспитанники талантливого и яркого композитора Аиды Петровны Исаковой, которая после окончания Московской консерватории 30 лет своей жизни посвятила Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. Здесь она преподавала с 1964 по 1994 год и вырастила целую плеяду ярких пианис­тов и фортепианных педагогов. Композитор создала также множество музыкальных произведений. Крупнейшими из них стали четыре балета, подготовленные в содружестве с известным хореографом Булатом Аюхановым и его «Молодым балетом Алма-Аты». Это «Гамлет», «Батыры» и хореографическая сюита «Жарыс». Последним в 2010 году появился балет «Гак-ку», имеющий подзаголовок «Кыз-Жибек».

Два дня в залах колледжа состязались юные пианисты от 6 до 19 лет, приехавшие из всех регионов страны. В своих программах конкурсанты обязательно исполняли одно из многочисленных произведений для детей и юношества Аиды Исаковой. Наряду с мощными центрами фортепианного искусства Астаны, Алматы, Караганды, Усть-Каменогорска, в конкурсе достойно проявили себя ребята из Акколя, Кентау, Шортанды, Атбасара, Талдыкоргана и Макинска. Всего 117 участников.

Трех лауреатов жюри удостоило высшей награды конкурса – Гран-при. Так, в категории 14–15 лет предельно эмоциональным показал себя Батырхан Сулеймен (школа КазНУИ, Астана, преподаватель Лариса Латышова), виртуозной – Дана Асылбеккызы (РССМШИ им. К. Байсеитовой, Алматы, преподаватель Анна Пестова) и артистичной – 9-летняя Алуа Жамбыл (РКСМШИ им. А. Жубанова, преподаватель Галина Мелькова).

Юных музыкантов поздравил народный артист СССР, выпускник и председатель попечительского совета Алматинского музыкального колледжа певец Алибек Днишев. С Аидой Исаковой его связывала многолетняя дружба и гастрольная работа, которая началась с совместной творческой победы, когда знаменитый казахский тенор стал лауреатом международного конкурса в Рио-де-Жанейро, выступая под аккомпанемент Аиды Петровны. В те годы она написала несколько вокальных циклов. Среди них «Я славлю солнце» на стихи казахских поэтов.

С благодарностью вспоминает Аиду Петровну и народный артист Казахстана профессор Гафиз Есимов. В 1980 году композитор аккомпанировала ему на международном конкурсе в Барселоне, где певец удостоился звания лауреата.

В 2010 году в зале им. Ф. Шопена Казахской национальной консерватории им. Курмангазы ректор вуза народная артистка РК Жания Аубакирова под овации присутствующих вручила Аиде Исаковой диплом почетного профессора консерватории. Это был триумф, когда всенародное признание композитора заслуженно обрело официальную форму!

В 2012 году Аиды Петровны не стало, но ее талант, энергия и большая любовь к людям живы в ее произведениях и благодарной памяти коллег, учеников и слушателей. Конкурс, увековечивший имя педагога и композитора, будет проходить ежегодно.



