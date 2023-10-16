Энергетические нюансы Жетысу

Главная котельная Талдыкоргана стала первым пунктом в программе поездки министра энергетики Алмасадама Саткалиева в область Жетысу.

На «Баскуат» приходится поч­ти 70% тепловой нагрузки в областном центре. При этом степень изношенности котельной, построенной еще в 1981 году и работающей на угле, достигает 85%.

Докладывая о ситуации, директор ГКП «Талдыкоргантеплосервис» Манархан Ахимбеков отметил, что запас эксплуатации объекта составляет два-три года, а потому сейчас разрабатывается проект по трехэтапной реконструкции котельной с увеличением мощности и переходом на природный газ.

Как рассказал министру руководитель предприятия, отопительный сезон в городе уже стартовал. Помимо «Баскуата» Талдыкорган обогревают еще четыре котельные малой мощности и пять квартальных, полностью переведенных на природный газ.

На вопрос главы Минэнерго о готовности к текущему отопительному сезону здесь ответили, что на «Баскуате» на трех из четырех водогрейных котлах произведен капитальный ремонт. А из 180 км городских тепловых сетей отремонтировано… 8 км. Запас угля и мазута заготовлен до конца года.

Также министру представили план по перераспределению тепловых мощностей для разгрузки работающей круглый год и без резерва котельной «Баскуат». Как пояснил заместитель акима области Асет Канагатов, за счет реконструкции участков сетей часть нагрузки планируется перевести на те квартальные котельные, которые используют менее половины своей мощности.

Кроме того, предусмотрено строительство дополнительной котельной для нового микрорайона. По этим готовящимся проектам планируется внести заявки в республиканский бюджет.

Алмасадам Саткалиев выразил готовность поддержать планы региона, ведь это не только модернизация мощностей, но и значительное снижение уровня вредных выбросов в атмосферу.

Доложили главе ведомства и о перспективах газификации области. Сейчас ее уровень в регионе достигает 41,2%. По поручению Главы государства до конца 2025 года необходимо обеспечить природным газом более ста подлежащих газификации населенных пунктов – от Кербулакского района до Талдыкоргана. В этом направлении сейчас ведется строительство и монтаж сетей в 20 населенных пунктах, еще по 22 уже заключены договоры на подобные работы, и для 62 пунк­тов разрабатывается проектно-сметная документация.

– В текущем году по бюджетной программе Министерства энергетики акимату было выделено 5,4 миллиарда тенге на газификацию трех населенных пунктов в Ескельдинском районе, одного – в Каратальском, а также Талдыкоргана и Текели, – напомнил министр. – На 2024-й предусмотрено 3,9 миллиарда тенге для завершения двух продолжающихся проектов газификации городов Текели и Уштобе. Главным же для региона остается вопрос финансирования масштабного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал общей протяженностью более 300 км. После завершения акиматом разработки проектно-сметной документации министерство готово рассмотреть заявку.

В ходе рабочей поездки главный энергетик страны также ознакомился с деятельностью АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания» и провел встречу с населением.

Обсуждая вопросы обеспечения региона электро- и тепловой энергией, министр указал на значительный потенциал Жетысу по возобновляемым энергетическим источникам, в особенности гидроэнергетическим. На сегодня в области действуют 11 объектов ВИЭ общей мощностью почти в 160 МВт, а до 2027 года запланирован ввод еще двух «зеленых» источников.