Энергия красок

Сам художник назвал подготовленную им совместно с Центром современного искусства «Kulanshi» экспозицию своеобразным подведением итогов. Работы разных лет дают зрителям возможность не только проследить эволюцию живописца, но и максимально погрузиться в его творческий мир.

По словам Саулета Жанибека, название, которое получила выставка, символично.

– Оно в переводе означает «черная точка». Под этим можно подразумевать разные понятия. Для меня черный цвет имеет особенное значение, это мой цвет. Он везде меня окружает. Этот цвет энергетически сильный, мистический. Это цвет нефти и земли, – рассказывает художник.

Искусствоведы не раз отмечали, что творчество Саулета Жанибека – это протест против любых форм разрушения. В том числе и разрушения биосферы необдуманными действиями человека. Именно поэтому одна из сквозных тем его творчества – кочевничество, которое представляется художнику не просто укладом жизни, но и возможностью выстроить гармоничные отношения человека и природы, прообразом того, что мы сегодня называем экологией.

Но вряд ли художники пишут картины лишь для того, чтобы подпитывать своим творчеством изыскания искусствоведов. Порой мнение рядового зрителя может сказать больше, чем объемная академическая монография. Так, далеко не каждый посетитель выставки обладал солидным багажом специальных знаний, но все они старались отыскать в представленных картинах что-то свое, найти близкие им темы, мысленно согласиться или поспорить с живописцем.

– От данной выставки я получил огромное удовольствие! Мне кажется, чувства, которые испытывал художник и которые он хотел вложить в свои картины, поймет любой, кто хоть раз взглянет на них. А темы их нам хорошо знакомы: кочевники, казахская культура, противостояние жизни и смерти, духи, обряды. На такую выставку хочется возвращаться и возвращаться, что я, наверное, в ближайшее время и сделаю. Собирайте хорошую компанию, берите с собой желание прикоснуться к прекрасному – и удовольствие от посещения таких мероприятий вам обеспечено, – делится впечатлениями Руслан, пришедший на выставку вместе со своими друзьями.

Впрочем, не все зрители были одно­значны в оценке работ. И это вполне естественно, ведь, к счастью, стандартизированного и единообразного художественного вкуса на земле просто-напросто нет.

– Ох, чувствую, назовут меня потом несовременной какой-нибудь, но я, честно говоря, такое искусство не очень понимаю. Наверное, дело тут больше в собственных вкусах, но мне ближе картины попроще, что ли. Не знаю, реализмом их назвать или еще как-то, но когда художник изображает реальных людей, нас такими, какие мы есть на самом деле, на это куда интереснее смотреть, чем на мудреные образы. Нет, что-то не получается у меня знакомство с современным искусством. Не в обиду художнику, но классика все-таки как-то ближе, – делится впечатлениями Диана, несколько минут внимательно рассматривавшая одну из работ.

Наверное, важна каждая оценка, ведь не зря говорят: сколько людей, столько и мнений. Сформировать свое собственное сумеет каждый, кто решит ознакомиться с творчеством Саулета Жанибека. Им можно восхищаться, его можно критиковать, но остаться к нему равнодушным не получится.