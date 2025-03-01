ЕНТ: стартовало мартовское тестирование

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Сегодня началось мартовское единое национальное тестирование (ЕНТ), которое продлится до 6 апреля. Около 163 тыс. человек подали заявления на участие в ЕНТ. Из них 76% выбрали казахский язык тестирования, 23,9% – русский и 162 человека – английский.

При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно выбирали дату, время и пункт проведения тестирования. В первый день ЕНТ сдают 775 человек по всей стране.

Самой популярной комбинацией профильных предметов стала «Биология-Химия» – 17,5%. Это будущие медики, учителя и специалисты сельского хозяйства. Далее следуют комбинации «Математика-Физика» – 17,1% и «Математика-Информатика» – 10,5%, представляющие будущих инженеров и IT-специалистов.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор. Количество заданий – 120, в том числе 20 по «Истории Казахстана», 10 по «Грамотности чтения», 10 по «Математической грамотности» и по 40 по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время – 40 минут.

Напомним, в мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.