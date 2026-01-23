Фото: Сенат РК

Депутаты Сената Амангельды Нугманов и Амангельды Есбай приняли участие в торжественной презентации энциклопедического сборника «Алия Молдагулова. Бессмертный подвиг», изданного в рамках 100-летнего юбилея Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, сообщает Kazpravda.kz

В своем выступлении Амангельды Нугманов отметил, что жизненный путь и подвиг героини являются нравственным ориентиром для поколений независимого Казахстана. Ее имя увековечено в названиях населенных пунктов и улиц, мемориалах и памятных местах, а светлый образ Алии нашёл отражение в литературе и искусстве, продолжая жить в сердцах людей как вечная духовная ценность.

«Жизненный путь и подвиг Алии Молдагуловой – вечный урок для поколений независимого Казахстана. В ее честь названы село в Актюбинской области, улицы в столице и других городах страны, ее имя увековечено также в Москве и Санкт-Петербурге. На месте гибели героини воздвигнут мемориальный комплекс, а ее светлый образ нашел отражение в произведениях литературы и искусства», – сказал Амангельды Нугманов.

В труде собраны воспоминания ее современников и соратников, рассказы родственников, включены данные о улицах, объектах образования и культуры, памятниках, названных в честь Алии Молдагуловой, а также произведения поэтов-писателей и художников, внесших в песню образ героя.

Отметим, что авторы энциклопедического сборника - сенатор Амангельды Нугманов и доктор исторических наук Абай Тасбулатов.