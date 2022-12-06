ЕНУ имени Гумилева открыл филиал в Кыргызстане

На сегодня в филиале ЕНУ обучаются около 30 студентов. Первые два курса они получают образование в городе Ош, следующие два года - в Казахстане.

Фото пресс-службы ЕНУ имени Гумилева

Сегодня состоялось открытие филиала Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева на базе Ошского государственного университета. В нем ЕНУ осуществляет высококачественную подготовку специалистов и активно развивает международную научно-образовательную коллаборацию, сообщает Kazpravda.kz со сылкой на пресс-службу университета.

На официальном открытии присутствовали проректор по науке, коммерциализации и интернационализации ЕНУ Жанна Курмангалиева, ректор Ошского государственного университета Кудайберди Кожобеков, консул Республики Казахстан в городе Ош Мухтар Карибай, а также преподаватели и студенты.

«Открытие филиала ЕНУ стало возможным благодаря дружбе и добрососедству между нашими странами, взаимному стремлению к наращиванию сотрудничества во всех сферах, в том числе, в сфере образования и науки. Качественная подготовка кадров, открытая результативная наука, конкурентоспособная патриотичная молодежь могут стать значимым вкладом университетов в будущее наших братских народов, в будущее региона. Надеюсь, что филиал будет притягивать самых талантливых студентов и ученых Казахстана и Кыргызстана. Для этого ЕНУ неуклонно повышает свою конкурентоспособность на международном образовательном рынке. В рейтинге QS World University Ranking ЕНУ входит в топ 300 лучших вузов мира, занимая 277 позицию. Также недавно университет обрел статус исследовательского университета, что также расширяет возможности научно-академической коллаборации, - отметила проректор ЕНУ Жанна Курмангалиева.

На сегодня в филиале ЕНУ обучаются около 30 студентов. Первые два курса они получают образование в городе Ош, следующие два года - в Казахстане. В рамках учебной программы кыргызская молодежь изучает казахский язык. На следующий год планируется ввести предмет «История Казахстана».

Подготовка специалистов в филиале ведется по двум направлениям высшего профессионального образования: «переводческое дело», «русский язык и литература». В дальнейшем планируется увеличить количество образовательных программ в области естественных наук, физики и IT.

«Филиал Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва, станет ещё одним мостом дружбы между братскими народами, способствует интеграции образовательных систем Казахстана и Кыргызстана, а также поднимет на качественно новый уровень сотрудничество между нашими вузами», - подчеркнул ректор Ошского государственного университета Кудайберди Кожобеков.

ЕНУ активно сотрудничает с кыргызскими партнерами в реализации научно-образовательных проектов, программ академической мобильности, совместных образовательных программ, привлечения зарубежных специалистов.

В текущем учебном году 46 студентов из Кыргызстана обучаются в ЕНУ по программе академической мобильности «Welcome to ENU».

Стоит отметить, что на сегодня по всему миру действуют 12 центров и представительств ЕНУ им.Л.Н.Гумилева. Также национальный вуз осуществляет международное сотрудничество с более чем 450 ведущими зарубежными университетами.

Национальный университет до конца 2024 года планирует открыть еще один филиал за рубежом.